Les peces per construir sobre el terreny el nou pont del Dimoni arriben dilluns

Des de fa moltes setmanes, les obres per recontruir l'històric pont del Dimoni semblen aturades. Els veïns de Santa Eugènia i Sant Narcís han mostrat el seu neguit perquè no veien avenços en aquesta infraestrucutra, més enllà de tenir un carril de trànsit menys en el punt on s'hauria de recol·locar la infraestructura i d'unes jornades on s'estaven fent els fonaments. No obstant això, tot s'accelerarà a partir de dilluns. L'empresa Salvador Serra SA, encarregada de la reconstrucció del pont, preveu començar a traslladar les peces que seran la base del pont a partir d'aquest dilluns. Són els elements que han de formar el que es coneix amb el nom de cindri, el terra per on passaran els vianants.

Les peces d'aquest motllo s'aniran unint, inicialment en un lateral del riu, fins a formar la gran passera que ha de servir per creuar el riu. L'operació per col·locar aquest cindri sobre el riu requerirà d'una actuació complexa i un tall de trànsit que, probablement, comportarà que no es pugui circular per cap dels quatre carrils del carrer riu Güell durant diverses hores.

Hi ha diferents opcions sobre la taula, però l'Ajuntament vol que sigui la comissió veïnal de seguiment de les obres qui determini com s'haurà de fer aquesta acció. Una de les possibilitats que es contemplen seria fer-ho a la nit, aprofitant que pràcticament no hi ha trànsit. Una altra alternativa seria fer-ho un diumenge, ja que també es redueix molt el volum de vehicles. Aquest diumenge seria el 23 de setembre, perquè ja es tindrien totes les peces ensamblades.



El que quedarà

Un cop aconseguida aquesta operació ja només caldrà anar formant els braços amb les dovelles històriques datades del segle XIV (any 1357) de l'antic pont i fer les rampes accessibles dels dos costats del pont.

El regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, confia que es compliran els terminis marcats que indicaven que tota l'estructura estaria llesta abans d'acabar l'any, sempre i quan no hi hagi cap entrebanc sobrevingut, com ara inclemències meteorològiques sobtades. Alcalà s'ha mostrat satsifet pel treball que està portant a terme la constructora, que segons explica, està treballant amb molt de tacte tots els elements històrics.