La recreació dels setges napoleònics inclou una unitat d'elit d'Alemanya

L'Associació Girona 1809 i l'Ajuntament han organitzat actes tot el cap de setmana per commemorar els setges napoleònics de la ciutat. Com cada any es podrà visitar el campament napoleònic de les tropes franceses ubicat al parc de les Ribes del Ter, i dissabte al matí es farà una desfilada pel Barri Vell a partir de les dotze del migdia que finalitzarà amb una salva d'honor dels recreadors participants a la plaça Independència, davant de l'estàtua del General Álvarez de Castro. La recreació de la batalla del Gran Dia de Girona es farà el dissabte a la tarda i sortirà des de la plaça de Sant Domènec (18:30 hores), i el diumenge (12:00 hores) es farà la recreació d'una batalla a camp obert al parc de les Ribes del Ter.

Entre les novetats d'enguany destaca la revista a les tropes que es farà el dissabte al matí a la plaça del Vi, i la participació de recreadors de la unitat francesa d'èlit coneguda com la Nouvième l'Incomparable, formada per recreadors procedents d'Alemanya. Com altres anys, també hi participaran més d'un centenar de recreadors de França, Aragó, Madrid i Andalusia.

La Festa dels Setges commemora els fets dels setges napoleònics de Girona, quan la ciutat, inflamada de patriotisme vers Ferran VII, s'aixeca en armes contra l'exèrcit francès, que de fet no tenia efectius a la ciutat. A més, l'edició d'enguany retrà homenatge a Francesc Palomera i Auquer, promotor de la sala Ferran Agulló i col·laborador de la festa des del primer any.