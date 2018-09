Veuen«discriminatori» l'intent d'expulsió del líder musulmà de Salt

L'Espai Antiracista Salt-Girona ha denunciat el «caràcter discriminatori» de la resolució administrativa de la Direcció General de la Policia espanyola que insta l'expulsió del veí de Salt i líder islàmic Mohamed Attaouil. L'entitat indica que «l'Estat espanyol no té cap element per acusar Attaouil, però malgrat tot, pretén sotmetre'l a un càstig sense cap fonament» i recorda que l'Estat no ha activat cap de les eines jurídiques penals i antiterrosites contra l'afectat.

L'Espai afirma que «no és admissible que el naixement, l'origen o la situació administrativa ens situïn a una part de nosaltres sota sospita i que, per tant, ens trobem permanentment sota una amenaça latent, ni que, com ens passa a una part de nosaltres, se'ns apliqui un doble càstig: el de la justícia penal, com a totes les altres, i un d'aministratiu: l'expulsió».



«Confunsió intencionada»

El col·lectiu considera que tampoc es pot «passar per alt que Mohamed Attaouil és vicepresident de la Unió de Comunitats Islàmiques de Catalunya i president de l'Associació Al Hilal i del Centre Cultural Islàmic Imam Malik de Salt». En aquest sentit, l'Espai Antracista vol «denunciar la confusió intencionada que sovint s'intenta imposar entre les conviccions de cadascú, totes alhora tan respectables i discutibles com qualsevol altra en el marc de la llibertat de pensament i religiosa, amb el terrorisme».

Insisteixen que «en un moment com aquest, que contemplem amb por l'extensió de l'ultradreta arreu d'Europa cavalcant sobre un discurs xenòfob, racista i islamòfob, resolucions com la que pretén portar a terme la policia espanyola i tota la repercussió mediàtica que l'acompanya sí que són una amenaça real, concreta i significativa que posa en perill la nostra societat».



Coincidència «casual»

En un comunicat, el col·lectiu antiracista exposa que no li sembla «una casualitat la coincidència entre la resolució policial contra Mohamed Attaouil i la dolorosa commemoració que hem viscut aquests dies de l'aniversari de l'atemptat del 17 d'agost a Barcelona». En aquest sentit, l'Espai antiracista ha convocat, per avui a les set de la tarda, una concentració de suport a Mohamed Attaouil a la plaça de la Llibertat de Salt.