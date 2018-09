La defensa d'Attaouil estudia denunciar l'Estat i la policia

La defensa de Mohamed Attouil estudia denunciar la Secretaria d'Estat de Seguretat i la policia espanyola si la proposta d'expulsió del líder salafista segueix endavant. L'advocat d'Attaouil, Ivan Jiménez, diu que és «inaudit» que, a un acusat de terrorisme, no se'l porti a declarar a l'Audiència Nacional, i considera que si el procediment d'expulsió no s'atura pot comportar delictes penals per a la Secretaria d'Estat de Seguretat del Ministeri de l'Interior i de la policia espanyola. «La comissaria general d'Informació no ha dut a terme unes funcions que li són pròpies, i això pot tenir conseqüències», ha assenyalat Jiménez. Tot plegat, en un acte de suport a Attaouil que es va fer a la plaça de la Llibertat de Salt, amb més de 200 persones amb pancartes i proclames a favor del líder musulmà. En un informe policial, s'assegura que Attaouil suposa una «amenaça real i actual per a la seguretat nacional», a més de vincular-lo amb persones que ara mateix estan detingudes acusades de terrorisme.