El Fòrum Gastronòmic «toca sostre» i busca millorar en excel·lència

Els fogons del Fòrum Gastronòmic comencen a encendre la flama. L'esdeveniment torna a la ciutat entre el 18 i el 20 de novembre amb més d'un centenar de ponents i pràcticament tota la superfície comercial dels expositors ja venuda (ja ho està al 90%), amb un 75% que repreteix de l'edició anterior. Els organitzadors consideren que el certamen va tocar sostre l'any passat, i ara l'objectiu és guanyar encara més en qualitat i excel·lència, en un fòrum que ja és considerat el més important del sector que es fa a l'Estat i un referent a Europa, tal com va recordar ahir Jaume von Arend, un dels directors del Fòrum.

El centre neuràlgic serà el parc de la Devesa. En concret, el Palau de Fires, el Palau de Congressos i diferents carpes de grans dimensions instal·lades al Camp de Mart. Entre els ponents de prestigi hi ha una llista inacabable de noms com Joan i Josep Roca, Rodolfo Guzmán, Jordi Cruz, Esther i Nacho Manzano, Pepe Solla, Xoán Crujeiras, Iolanda Bustos, Albert Sastregener, Paco Pérez, Adeline Grattard, Marc Ribas, Nandu Jubany o Antonia Klugmann, entre molts altres.

L'aposta per la sostenibilitat i l'accent femení seran dues de les característiques del Fòrum d'enguany, que tornarà a establir també un eix temàtic amb el trinomi cuina, ciència i salut i que comptarà amb experts en aquests àmbits com Miguel Sánchez Romera, Isma Prados o André Daguin. Un any més tindran el seu espai dins del Fòrum el Fòrum Vi, el Fòrum Dolç, el Fòrum Empresa i l'Àgora, un punt de compromís social amb el territori. El Fòrum també serà l'escenari de diferents guardons i concursos com el Premi Cuiner 2018 Fòrum Gastronòmic, els Premis Josep Mercader, els Premis InnoFòrum, els Asian Culinary Awards i aquest any, com a novetat, el premis Incit'up, atorgats pel Clúster Foodservice de Catalunya, en col·laboració amb el Fòrum Gastronòmic, que seran els primers premis d'innovació d' startups. Al Fòrum es tornarà a donar a conèixer el Plat Favorit dels Catalans i els millors aparadors gastronòmics resultants del concurs organitzat per Girona Centre Eix Comercial, segons va esmentar Pep Palau, un dels directors de l'esdeveniment gastronòmic. El Fòrum comptarà amb multitud de tallers de diferents àmbit i intercanvis amb agents comercials belgues i polonesos.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, va ressaltar que «no és casual que el Fòrum tingui Girona com una de les seves seus» i va posar de relleu els productors de qualitat, el treball en la innovació i recerca que es fa des de la Univeritat i l'escola d'hostaleria. «Aquesta complicitat de diferents àmbits, els gironins i gironines tenim un alt nivell de cerca de l'excel·lència culinària i ens sentim orgullosos que el Fòrum se celebri aquí», va dir Madrenas.