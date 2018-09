La nova línia d'autobús entre Salt i la UdG tindrà 29 expedicions

El Departament de Territori i Sostenibilitat posarà en funcionament dilluns un nou servei de bus que comunicarà Salt i Girona amb la UdG. La nova línia L9 tindrà 15 expedicions d'anada i 14 de tornada de dilluns a dissabtes feiners, excepte a l'agost. El director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa, va destacar que el nou servei potencia les comunicacions de la trama urbana que formen Salt i Girona amb la universitat «i relliga també zones de gran afluència com són l'Hospital de Santa Caterina, l'Espai Gironès i la biblioteca amb Salt i amb el Campus de Montilivi». Per la seva banda, la vicerectora de la UdG, Sílvia Llach, va agrair la implicació de les institucions i es va mostrar satisfeta per la posada en marxa de la línia. «La iniciativa apunta directament a alguns dels principals valors de la UdG: ciutat universitària, proximitat i sostenibilitat», va dir. Van ser-hi presents representants dels ajuntaments de Salt i de Girona. El servei, a càrrec de Teisa, s'oferirà entre les 7.35 h i les 21.35 h entre Salt, Girona i la UdG, i entre les 8.09 h i les 21.09 h en sentit contrari, cada hora.