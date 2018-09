Paneque es reuneix amb Bramon per tractar sobre l'Arxiu Provincial i el TAV

La portaveu del PSC a Girona, Sílvia Paneque, s'ha reunit amb el subdelegat del Govern, Albert Bramon, per valorar qüestions pendents de resoldre a la ciutat i que són competència de l'Estat. Ambdós van coincidir, segons els socialistes, en la voluntat que el govern de Pedro Sánchez té per «treballar amb l'Ajuntament i desencallar temes com acabar les obres complementàries al TAV o el nou Arxiu Provincial». «El govern municipal té arguments de pes per tenir tot l'interès a desenvolupar l'execució del projecte de l'Arxiu Provincial. El conveni de cessions recíproques entre l'Ajuntament i el Ministeri de Cultura ha de facilitar-ho, i ara és el millor moment per acordar-lo», ha dit Paneque. El conveni que l'Ajuntament va rebre fa vuit mesos i que el nou subdelegat ha reenviat preveu que l'Arxiu es construeixi en una finca a Fontajau i que l'Estat cedeixi al consistori l'antic convent de Sant Josep.

En aquest sentit, Bramon ha confirmat que «l'Arxiu Provincial es pot executar durant el 2019. Només cal que l'Ajuntament signi el conveni pel qual l'Estat pugui incloure aquest equipament en els pressupostos generals». Durant la reunió, es van tractar també aspectes estratègics com l'aeroport, el parc Científic i l'acabament de les obres del TAV. Van coincidir a constatar que «el sector turístic tindrà millors oportunitats» si l'aeroport continua recuperant passatgers i que la UdG «els tindrà al costat per fer tot el possible» per assegurar el futur del parc. La reunió també va tractar la «urgència d'acabar l'obra del TAV a la plaça d'Espanya.