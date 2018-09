El castell de Montjuïc tindrà un espai d'estada i s'hi consolidarà un camí

El castell de Montjuïc és un dels grans elements patrimonials de Girona que fa més anys que no s'hi fa cap intervenció seriosa per tal de posar-lo en valor, segurament perquè està allunyat del centre i dels grans pols d'atracció de la ciutat. On les herbes espontànies se l'han fet seu. Ara, però, l'Ajuntament està treballant perquè, l'any vinent, comenci a ser un punt de passeig i estada amable on poder passar-hi l'estona observant les vistes panoràmiques que ofereix l'indret gràcies al privilegi de l'altura.

Ara mateix s'està posant fil a l'agulla per començar a rentar la cara de l'espai. La regidoria de Paisatge i Hàbitat Urbà acaba d'adjudicar la redacció del projecte a la premiada arquitecta Olga Felip. Ha estat l'escollida d'entre tres propostes. El document servirà per perfilar exactament quines actuacions es faran al castell, sempre tenint en compte que es tracta d'un conjunt monumental declarat com a Bé Cultural d'Interès Nacional. Per aquest motiu, les accions que s'hi plantegin hauran de rebre el vistiplau de la Comissió de Patrimoni del Departament de Cultura de la Generalitat. El pressupost estimat és d'uns 100.000 euros aproximadament.



Les actuacions previstes

El regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre, ha explicat que la voluntat d'aquestes millores a la fortalesa és la d'«anar-la recuperant» i «posar-la de cares a la ciutat». Es vol lligar «natura i cultura» i que «Felip serà molt curosa amb l'entorn amb el qual s'haurà de treballar». A grans trets, les principals intervencions que es preveuen executar durant l'any vinent inclouen una revisió dels criteris de gestió de l'arbrat i la vegetació, evitant que creixin elements no desitjats, la generació d'un camí ample i compacte que permeti creuar el castell i l'habilitació d'un espai d'estada amb els elements integrats a l'entorn.

Pel que fa al camí, actualment, n'hi ha un d'estret creat pel pas constant de persones. La idea és crear-ne un de permanent i consolidat que tindrà com un dels punts d'origen o destí la plaça Domènec Fita. Pel que fa al punt d'estada que es vol generar, serà un espai on, a més a més, s'hi podran fer, esporàdicament, concerts i actuacions de format reduït, a l'estil del que es va fer aquest estiu a càrrec d'Alverd Oliva Quintet, dins del programa «Fem vida al Parc».



Projecte Vora

L'espai monumental ha de formar part del projecte Vora. Es tracta d'un projecte dissenyat pel consistori, el paisatgista Martí Franch i la Federació d'Associacions de Veïns de Girona, i que proposa multiplicar per vuit els parcs urbans existents i crear una infraestructura verda d'unes 600 hectàrees amb l'objectiu d'apropar la natura a la ciutadania i de posar-la en valor, al mateix temps que es van descobrint elements patrimonials d'importància.