ERC-MES vol que Girona s'adhereixi a l'«Aliança Educació 360»

El grup municipal d'ERC-MES de Girona ha presentat una moció per tal que el consistori s'adhereixi a l'Aliança Educació 360. El regidor Pere Albertí ha explicat que es tracta d'un projecte «que neix de les darreres tendències pedagògiques amb l'objectiu de potenciar l'educació no formal, aquella que no té lloc exclusivament en l'àmbit escolar». Albertí ha exposat que «un dels principals objectius de l'Aliança és generar sinergies entre els agents més significatius de la comunitat educativa per tal d'impulsar activitats sota una concepció de l'educació a temps complet».