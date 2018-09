Els hondurenys celebren massivament la seva independència a Girona i Salt

Els hondurenys residents a la demarcació de Girona van celebrar ahir el dia de la seva independència amb una desfilada, una jornada festiva al camp de futbol de Salt i un concert en una discoteca de Girona, tots els actes amb una gran assistència de públic.

La jornada festiva es va iniciar amb una desfilada que va sortir des del camp de futbol de can Gibert i en la qual van participar bandes de música i les tradicionals «palillonas». La desfilada va acabar al camp de futbol de Salt, on hi va haver durant la resta de la tarda i bona part de la nit actuacions musicals, concursos i balls tradicionals, mentre els assistents podien gaudir de la gastronomia del país centreamericà.

A aquests actes va assistir el regidor de cooperació de l'Ajuntament de Girona, Cristóbal Sánchez, que va qualificar la jornada d'«impressionant i emocionant» i va destacar que permetia «fer una immersió en la cultura i tradicions hondurenyes sense sortir de Girona». En aquest sentit, Sánchez va afegir que «he pogut captar l'agraïment dels hondurenys a la societat gironina i a l'Ajuntament per la manera com se senten tractats», i va remarcar que la participació de la comunitat hondurenya en aquests actes havia estat «molt important».

Ja a la nit, la discoteca Caribbean va acollir un concert commemoratiu en el qual Pilo Tejeda –autor de la famosa cançó Sopa de Caracol– va ser el cap de cartell, veient-se acompanyat per El Gatimán i Maynor Mc. El recital també va comptar amb la participació dels hondurenys residents a Girona Kelson, Mailer i Guzman Li, autors d'una de les cançons que més han sonat aquest estiu, Wainana; així com Cristian Velasquez i el grup Bye Past.

D'aquesta forma, la comunitat hondurenya va mostrar novament el seu pes específic a Girona poques setmanes després de l'aprovació d'una moció a l'Ajuntament de la ciutat que mostrava el suport del consistori a la creació d'un consolat del país centreamericà a la ciutat.