«Que no passin els francesos!»

Girona va reviure ahir els setges napoleònics amb la recreació del Gran Dia de Girona com a gran escenari de batalla i punt més atractiu de la jornada de dissabte. Era el plat fort i on els participants van recrear la històrica batalla en sis escenes i en diferents moments que van tenir lloc lloc a la plaça de Sant Domènec, al portal de Sant Cristòfol, a la torre Gironella, als jardins dels Alemanys i a la plaça dels Apòstols. Aquell dia en què els gironins van sumar esforços per evitar l'entrada dels francesos i acabar expulsant-los per allà on inicialment havien entrat.

Al matí, els recreadors es van deixar veure en diferents moments, sobretot amb una desfilada dels grups per la ciutat diferents carrers de la ciutat. Des de la plaça Sant Feliu fins a la plaça Independència, les unitats van provocar diverses reaccions entre els vianants. Des del que tirava fotos al que no sabia què representava aquell passeig de persones guarnides d'època.

Hi havia recreadors de Franças, d'Aragó, de Madrid i d'Andalusia, a més de formacions catatalanes i, òbviament, de gironines. S'hi van veure per exemple, components del Regiment Ultònia, combatents del primer terç de Miquelets de Girona, heroïnes de Santa Bàrbara, membres de la milícia urbana de Tarragona i Voluntarios de Aragón, així com membres de la infanteria francesa i hússars, entre altres.

Com a novetat, van ser-hi presents recreadors de la unitat francesa d'elit coneguda com la Nouvième l'Incomparable, formada per recreadors procedents d'Alemanya. Abans de la recreació del Gran Dia de Girona hi va haver el taller de recreació històrica d'un combat napoleònic, a la Rambla de la Llibertat.

El tret de sortida, mai més ben dit, va ser l'obertura del campament napoleònic al parc de les ribes del Ter. Un espai on, precisament avui, serà el punt neuràlgic de les activitats recreadores, amb una batalla a camp obert, a les dotze del migdia.

La Festa que reviu els setges de Girona està organitzada per l'associació Girona 1809 - Amics de la Girona Napoleònica, amb el patrocini de l'espai cultural Ferran Agulló. Precisament, enguany les jornades reten homenatge a Francesc Palomera i Auquer, promotor d'aquesta sala i col·laborador de la festa dels setges napoleònics des de la seva primera edició el 2007.