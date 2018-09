Els enxampen amb el cotxe carregat de joies i diners a Girona

Els Mossos d'Esquadra amb la col·laboració de la Policia Municipal de Girona, van detenir el dia 13 de setembre, a Girona, dues dones i dos homes, d'edats compreses entre els 18 i els 50 anys, nacionalitats espanyola i marroquina i veïns de Girona i La Bisbal d'Empordà, com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb força i un delicte de receptació.

La tarda del dia 13 de setembre, agents de la comissaria de Girona que estaven realitzant tasques de patrullatge preventiu per la zona de la Renfe de la ciutat de Girona, van observar un home conegut pels agents (per reiteració delictiva) que tenia una actitud vigilant. Quan els agents s'hi van atansar per parlar amb ell i identificar-lo aquest va sortir corrents i va pujar en un vehicle per fugir.

Els Mossos van interceptar el cotxe a la zona de taxis de l'estació i van observar que hi havia un total de quatre persones a l'interior, dues dones i dos homes. Els agents van sol·licitar recolzament policial. Al lloc s'hi va adreçar patrulles de la Policia Municipal de Girona.

Els agents van identificar els quatre ocupants i també van escorcollar el cotxe on van trobar-hi, amagades en diferents compartiments, bossetes plenes de joies, diners en efectiu (uns 1.200 euros) i rebuts de cases de compra venda de joies. Un dels homes portava marihuana amagada als calçotets.

Davant les versions contradictòries dels ocupats del turisme sobre la procedència de les joies, els agents els van traslladar a dependències policials per aclarir-ho. Una vegada a comissaria es va comprovar que algunes joies provenien de dos robatoris a interior de domicilis ocorreguts durant l'estiu a Girona i Salt.

Davant les evidències, els Mossos van detenir els dos homes i les dues dones com a presumptes autors de dos robatoris interior de domicili i també se'ls imputa un delicte de receptació.

La investigació no es dóna per tancada l'espera de poder saber d'on provenen la resta de les joies localitzades.

Els detinguts, a qui consten antecedents, va passar el dia 14 de setembre a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.