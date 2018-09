Cs i el PP salven el govern de CiU en un canvi a la Devesa i a la ràdio municipal

L'equip de govern de CiU a l'Ajuntament de Girona va aliar-se ahir amb els dos regidors de Ciutadans i la regidora del PP, Concepció Veray, per poder tirar endavant dos temes espinosos al ple de l'Ajuntament. Un afectava la ràdio municipal i l'altre el parc de la Devesa. Mentrestant, la resta de grups municipals de l'oposició van votar en contra del nou reglament de la ràdio i es van abstenir en una modificació puntual del Pla Especial de la Devesa. Eren temes ja coneguts perquè havien passat ja al ple per ser aprovats inicialment.

El primer punt on es va veure aquest suport de les formacions taronja i popular cap a CiU va ser el projecte d'establiment i el projecte de reglament del servei públic de l'emissora de ràdio municipal. Es tractava de l'aprovació definitiva després d'una d'inicial. En àmbit global, el canvi més substancial respecte a l'aprovació inicial és que l'empresa que es faci càrrec de la ràdio ho farà per dos anys i no per un any prorrogable a una segona anualitat. Ciutadans i el PP van explicar que el seu vot favorable es devia al risc que si no tirava endavant el projecte, a partir de l'1 de gener la ciutat es quedés sense emissora municipal. Això sí, van criticar tot el procés previ, que consideren que no es va gestionar adequadament. La mateixa visió sobre tot el procés per a la ràdio municipal van indicar les altres tres formacions. ERC-MES i la CUP van insistir que s'hauria d'haver explorat la possible municipalització del servei. Els socialistes van incidir en el fet que el procediment d'adjudicació de la ràdio municipal és un procediment viciat d'inici, «on l'informe jurídic ja apuntava a Televisió de Girona».

La regidora d'Hisenda i Règim Interior, Maria Àngels Planas, va mostrar-se perplexa amb els vots en contra d'ERC-MES, PSC i CUP perquè no havien presentat cal al·legació al projecte. I va insistir en el fet que l'externalització era el millor model. Pel que fa a la Devesa, es tractava d'una modificació de caire tècnic i burocràtic per corregir uns serrells sobre els límits i sistemes a petició de la Comissió de Patrimoni que en l'aprovació inicial no estava ben definida. No obstant això, ERC-MES i el PSC van abstenir-se i la CUP va votar-hi en contra. Tots van lamentar que s'hagi aturat la tramitació per debatre sobre el Pla General i els usos que ha de tenir el parc.



El camp de futbol de Montilivi

El ple va aprovar definitivament, la cessió del camp de futbol de Montilivi al Girona FC per 50 anys, amb els vots a favor del PSC, Ciutadans i el PP, a més de l'equip de govern de CiU. Respecte de l'aprovació inicial, la CUP hi havia presentat al·legacions però es van denegar totes, fet que va portar els cupaires a votar-hi en contra ahir. Esquerra es va abstenir i va lamentar que s'han perdut oportunitats amb aquest acord amb el club esportiu.