El Santa Caterina incrementa en un 60% el nombre d'operacions 14 anys després del trasllat a Salt

L'hospital Santa Caterina ha incrementat en un 60% el nombre d'intervencions quirúrgiques 14 anys després de traslladar-se a Salt (Gironès). Des de la seva obertura a Salt, el centre ha experimentat un creixement exponencial de la seva activitat no només en el nombre d'operacions sinó també en les altes hospitalàries, que han passat de les 6.735 registrades el 2014 a les 10.509 de l'any passat. En l'àmbit de les urgències, hi ha hagut un increment del 39% i en les consultes externes, del 59%.

El Santa Caterina es va traslladar a Salt el 18 de setembre de 2004 per donar atenció a una població de 120.000 habitants, que l'any 2017 s'enfilava fins als 147.222. També com a centre de referència per a l´hospitalització d´aguts de salut mental i atenció de les urgències psiquiàtriques de la Regió Sanitària de Girona, amb una població assignada de 636.000 habitants l´any 2004 (724.461 l´any 2017).

Durant aquests 14 anys, l'activitat s'ha incrementat exponencialment. L'any 2004 es van realitzar 5.369 operacions i l'any passat se'n van registrar 8.590, un 60% més. També han crescut les altes hospitalàries en un 56%, passant de les 6.735 registrades aquell primer any a les 10.509 de l'any passat.

Pel que fa a les consultes externes, amb un total de 131.551 visites l'any 2017, l'increment se situa en un 59% (82.751 visites l'any 2004). En relació a l´activitat de l'hospital de dia, el nombre de sessions es disparen de 4.123 l'any 2004 a 18.527 l'any 2017.

En l'àmbit de les urgències, el creixement se situa en percentatges per sobre del 39% amb 47.245 urgències ateses l'any passat davant de les 33.901 del 2004.

També destaca el nombre d'estudis de diagnòstic per a la imatges que es fan actualment. L'any 2004 se'n van fer 34.571 i el 2017, 77.592. Les proves sol·licitades a Laboratori també han passat de les 357.355 del 2004 a les 947.413 de l'any passat.

Des de l'IAS també han volgut posar en relleu que durant els primers anys de consolidació de les instal·lacions, l'hospital es va convertir en un referent en parts naturals. Així l'any 2009 se n'hi van practicar 1.526 (1.147 l'any passat), amb un percentatge de cesàries del 15%.

Els primers pacients que es van traslladar a les noves instal·lacions de Salt l'any 2004 | ICS



L'aliança estratègica entre l'IAS i l'Institut Català de la Salut (ICS) ha ajudat a impulsar "definitivament" el centre. Entre els projectes que s'hi han dut a terme, destaquen les obres de reconversió de l'àrea quirúrgica l'any 2014 passant de 5 a 7 sales d'operacions optimitzades per a cirurgia major.

Les noves instal·lacions i les millores organitzatives han permès augmentar la complexitat de les intervencions en cirurgia oncològica de colon i tiroides, cirurgia protèsica i de raquis, maxil·lofacial, i cirurgia pediàtrica, plàstica o vascular.

També s'ha aconseguit disminuir l'estada mitjana de les altes quirúrgiques i dels pacients programats gràcies a l'impuls de la Unitat de Preparació abans d'una intervenció.

Juntament amb l'ampliació de les sales d'operacions, destaca la incorporació del servei de Neurologia o del Servei de Diagnòstic per a la Imatge, entre d'altres.



Projectes de futur

La Unitat de Cures Intensives per a pacients semicrítics és un dels principals projectes de futur del complex. La previsió és que la nova unitat, que està en fase d'equipament, es posi en marxa aquest any, amb una activitat estimada de 85 pacients post quirúrgics, 100 pacients mèdics del propi centre, i aproximadament 120 malalts derivats de la resta del territori.

La nova UCI del Santa Caterina permetrà, a més, alliberar llits de la UCI de l´Hospital Trueta, facilitarà la regulació i una millor atenció a la totalitat de pacients crítics de la demarcació així com optimitzar el flux de pacients crítics del territori.

El Santa Caterina té 221 llits, 135 dels quals són per a convencionals aguts, 46 estan destinats a psiquiatria d'aguts adults, 20 per a cures pal·liatives i 20 més per a l'atenció subaguda. També disposa de 7 quiròfans, 28 boxs d´urgències, 45 dispensaris de consultes externes, 12 places d´hospital de dia, 13 sales de radiologia, 3 sales de parts i una sala d´endoscòpies. Amb la nova UCI disposarà de 8 boxs per a pacients crítics.