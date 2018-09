Girona reclama un informe d'Adif sobre l'estat del viaducte del tren convencional

El viaducte del tren convencional de Girona ja no existiria si s'haguessin complert les promeses d'inicis del segle XXI. Però segueix creuant pel centre de la capital gironina i així ho farà durant anys. Per saber l'estat real de la infraestructura, l'Ajuntament va demanar fa dos anys un informe que indiqués en quin estat estava aquest viaducte, vist que, ara mateix, podria restar al mig de la ciutat unes quantes dècades més.

Fa poc, l'Ajuntament ha tornat a demanar a Adif per l'estat d'aquesta estructura. Segons el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Joan Alcalà, l'organisme estatal els ha contestat «verbalment «que està en bones condicions». No obstant això, l'ens estatal s'ha compromès a enviar el document a l'Ajuntament de Girona, atès que el Ministeri de Foment també ho hauria demanat. Alcalà ho va explicar arran de la pregunta del regidor d'ERC-MES Miquel Poch, en el torn de precs i preguntes del ple municipal d'aquest dilluns. La portaveu del grup republicà, Maria Mercè Roca, havia explicat fa uns dies que «el regidor delegat -en referència a Carles Ribas- va assegurar en un ple de fa dos anys que ho sol·licitaria a ADIF i que enviaria el document als portaveus dels diferents grups, però no n'hem sabut res més».

Aquesta obra es va inaugurar fa més de 45 anys. En concret, el 7 de juliol del 1973. Quan el govern del PP a Madrid va plantejar l'arribada de l'alta velocitat a Girona ho va plantejar amb quatre grans projectes al mateix temps: l'enderroc del viaducte, el soterrament del tren convencional, l'arribada, també per sota terra del TAV, i una estació de tren intermodal molt més enllà de la carcassa actual al mig del parc Central. Només es va complir la tercera de les quatre propostes. Pel mig, també havia aparegut el debat de si seria bo conservar-lo per a altres usos.

Quan es va començar a prendre consciència que el viaducte es quedaria a Girona per molts anys, van sorgir veus qüestionant l'estat de l'estructura. Per exemple formacions com Reagrupament van qüestionar la vida útil del viaducte. Ara, Esquerra considera que l'estat del viaducte s'ha de fer públic perquè «els veïns i veïnes es quedin tranquils», segons va indicar la portaveu republicana, Maria Mercè Roca. Fa uns anys, l'Associació de Veïns de Figuerola-Bonastruc es va queixar de les goteres arreu del traçat de l'estructura i de la manca de llum. Aquest segon aspecte es va corregir amb l'entrada en funcionament del carril bici que passa per sota del viaducte. També hi va haver una imatge viral sobre el viaducte que corresponia a una junta de dilatació, normalment en aquest tipus d'obra, que va causar certa alarma.