«Hi haurà focs per les Fires?»

El ple municpal de l'Ajuntament de Girona va reviure moments de tensió amb la situació política a Catalunya de rerefons. Ciutadans i el PP van posar sobre la taula diferents qüestions vinculades a símbols i reclamacions que van provocar una reacció dura per part de l'alcaldessa, Marta Madrenas. Però també de la regidora de Fires, Eva Palau.

En primer terme, Míriam Pujola (Ciutadans) va preguntar a l'alcaldessa sobre la desaparició de la bandera espanyola de l'Ajuntament l'Onze de Setembre i si, novament, s'havia portat a la bugaderia, com l'Ajuntament havia assegurat en altres ocasions. «Ja ho havíem constestat públicament», va dir Madrenas, en referència que s'havia dut a netejar.

Pujola també es va referir a les Fires de Sant Narcís. L'any passat, l'Ajuntament va suspendre una nit d'actuacions musicals i el castell de focs. Pujola va preguntar si aquest any l'Ajuntament pensava fer el mateix. Aquí va intervenir la regidora de Fires. Eva Palau va lamentar que s'haguessin hagut de produir aquelles suspensions. «Tant de bo no s'haguessin suspès», va dir. Però va remarcar que es va fer perquè «el país vivia un moment molt excepcional» amb l'empresonament de representants del govern de la Generalitat. Aquest any, «la voluntat no és anul·lar res» sempre que «no s'agreugi la situació», va dir Palau, que va recordar que encara s'està vivint amb «excepcionalitat».

Un tercer moment va produir-se quan la portaveu del PP, Concepció Veray, va reclamar la retirada de la pancarta que hi ha en un balcó de l'Ajuntament on es pot llegir «Llibertat presos polítics». «Ni vostè compleix les ordenances ni fa que determinats col·lectius les compleixin», va etzibar la representant popular. L'alcaldessa va indicar que si s'havien de posar en un costat el drets fonamentals i les llibertats individuals i col·lectives i en un altre el compliment de les ordenances o «fins i tot, de la Constitució», «tinc molt clar què pesa més». «Mentre hi hagi presos polítics, les persones que creiem en la democràcia hem de defensar que els que ho han intentat fer així no es vegin oprimits en presons o a l'exili».

A precs i preguntes s'hi havia arribat amb altres moments de tensió com quan Lluc Salellas (CUP) va titllar de «xenòfob» el president del PP català, Xavier Garcia Albiol. Veray li va demanar que ho retirés. Salellas, però, lluny d'això hi va insistir per Twitter: «Albiol és xenòfob. I ho sap tothom». Part de la tensió s'havia generat en la moció presentada per Ciutadans per condemanar «tota la violència a Catalunya i per la convivència i el respecte entre tota la ciutadania», on la formació taronja va ser acusada de «cínica». La tensió va arribar a un punt que, quan Pujola va dir a Madrenas que mereixia el «Goya a la millor actriu revelació», l'alcaldessa li va dir que prou «d'amiguismes» i que tingués respecte per l'alcaldessa.