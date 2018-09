L'escola Pla de Girona participa en una prova pilot de mobilitat sostenible

L´Ajuntament de Girona porta a terme aquests dies una prova pilot a l´escola Pla de Girona per promoure la mobilitat sostenible, autònoma i segura en infants. La campanya, anomenada «Mou els peus, mou el món», s´ha fet en col·laboració amb el Consell d´Infants de Girona i la voluntat del consistori és estendre aquesta proposta a altres centres educatius del municipi. Es va presentar ahir, coincidint amb la Setmana Europea de la Mobilitat.

Un centenar de nens de cinquè i sisè de Primària reflexionaran, durant dues setmanes, sobre els avantatges i els beneficis d´anar a peu, en bicicleta, en bus o compartint cotxe a l´escola i marcaran com han arribat fins al centre en un mural en forma de serp ubicat a l´entrada del col·legi. La iniciativa, que s´anomena Traffic Snake Game, és una de les bones pràctiques que els socis del projecte europeu School Chance han intercanviat i implantat durant els primers mesos del programa.

L´alcaldessa, Marta Madrenas, va destacar que «des de l´Ajuntament s´està treballant molt intensament perquè Girona sigui una ciutat sostenible en molts sentits, també en el de la mobilitat». «Accions com el desenvolupament dels camins escolars segurs i iniciatives com la que avui presentem són dos exemples d´aquesta aposta perquè els ciutadans i ciutadanes del futur del municipi es moguin de forma sostenible per la ciutat», va afegir.

Per la seva banda, la directora de l´escola, Lluïsa Garriga, va explicar que la setmana passada les quatre classes que participen en el joc van identificar les diferents maneres d´arribar a l´escola que tenien els alumnes i es van proposar millorar en un 20% el nivell de sostenibilitat en els desplaçaments. «Ahir ja vam assolir el repte en dues de les quatre classes i avui ja hi ha tres grups que ho han aconseguit. Al nostre centre hi ha un 80% dels escolars que arriben a l´escola a peu i gran part dels que arriben en cotxe aparquen al punt de desencotxament que tenim a prop i després arriben caminant també», va destacar.

Programa europeu

El Consell d´Infants de Girona ha escollit el lema «Mou els peus, mou el món» i el logotip –unes sabates caminant- que porten impresos els nens de l´escola en unes armilles. L´Ajuntament és el soci líder del projecte School Chance, del programa Interreg Europe – Second Call, on participa juntament amb els ajuntaments de Reggio Emilia, Utrecht, Gävle i Gdansk, la Brasov Metropolitan Agency for Sustanaible Development, l´Austrian Mobility Research i la Generalitat. El projecte, que té com a objectiu incorporar la mobilitat autònoma i sostenible dels escolars a les polítiques regionals dels territoris que hi participen, està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) per al període 2014-2020.