La botiga Can Berdala de Girona tanca després de 65 anys d'història ANIOL RESCLOSA

La històrica botiga d'utensilis per a la llar Can Berdala de Girona tancarà les seves portes per jubilació després de 65 anys d'història. L'emblemàtic establiment, que va obrir les seves portes l'any 1953 al carrer Santa Clara, està ubicat des de l'any 2010 a la cantonada entre el carrer Álvarez de Castro i la plaça Marquès de Camps.

El 17 d'abril de 1953, l'Ajuntament de Girona va concedir a Josep Berdala Casas una llicència de venda de bateries de cuina i objectes de regal al carrer Santa Clara. A partir dels catorze anys hi va començar a treballar també el seu fill, Miquel Berdala Torrent, que va treballar en el negoci fins que va morir l'any 2004. Des de llavors, se n'han fet càrrec la seva esposa, Maria Rosa, i els seus fills, Alèxia i Eduard. Ara, la Maria Rosa es jubila i el negoci tancarà. En aquests moments, ja estan fent descomptes de fins al 50% per liquidació. El que sí que continuarà funcionant, i de fet es potenciarà encara més, és l'espai gastronòmic Girona Cook, que van crear ara fa set anys.

La família Berdala destaca, sobretot, el caràcter familiar del negoci. L'any 1953, quan va obrir les seves portes, la botiga es va ubicar al carrer de Santa Clara, des d'on es va convertir de seguida en un referent a la ciutat. L'any 2003 van rebre un reconeixement de la Cambra de Comerç pels seus 50 anys d'història, però la mort sobtada, l'any 2004, de Miquel Berdala va obligar a la seva dona i els seus fills a agafar les regnes del negoci.

Uns anys més tard van veure que la botiga del carrer Santa Clara els havia quedat petita i obsoleta, ja que hi havia massa barreres arquitectòniques i era poc accessible per als cotxets o les persones amb mobilitat reduïda. Per això, van decidir traslladar-se a un local més ampli i lluminós, de 150 metres quadrats i amb una nova imatge, situat a la cantonada del carrer Álvarez de Castro i la plaça Marquès de Camps. Allà, expliquen, han pogut obrir-se a un tipus diferent de clientela, més jove, i superar els problemes d'accessibilitat.



Girona Cook continua

Ara fa set anys, a més, van decidir diversificar el negoci amb la creació de Girona Cook, una aula gastronòmica des d'on organitzen cursos de cuina i esdeveniments relacionats amb la cuina. En aquest cas, les inscripcions es poden fer online i l'aula es troba físicament al carrer Perill. Per això, malgrat el tancament de la botiga, el Girona Cook continuarà i la intenció és poder també potenciar-lo, ja que fins ara ha funcionat molt bé.

Ara, la Maria Rosa ha decidit jubilar-se i per això el negoci tancarà properament les seves portes, un cop acabi la liquidació. De moment, els clients han respost positivament i les lleixes estan cada cop més buides. Quan el negoci abaixi la persiana, se sumarà a la llista de comerços històrics i familiars que han anat tancant en els darrers anys a la ciutat.