Concentració a la plaça de l'1-O de Girona per l'aniversari del 20-S

Cententars de persones, entre 500 i 600 segons la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra, s'han concentrat aquest dijous a la plaça U d'octubre de 2017 de Girona per reivindicar que el 20-S va ser un exemple de "resistència pacífica i passiva". Des de l'escenari, tres testimonis tant de l'escorcoll de la seu d'Economia com del setge a la CUP han recordat què van viure ara fa un any i han coincidit a defensar l'actuació de l'expresident de l'ANC, Jordi Sánchez, i del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. A més, una representant de l'assemblea de treballadors per a la defensa de les institucions catalanes (ADIC) han llegit un manifest on han denunciat que els 'Jordis', els presos polítics i els exiliats estan pagant "un preu molt car" per seguir el mandat del poble.

Centenars de persones han respost a la crida de les entitats sobiranistes per mobilitzar-se en la concentració sota el lema '20 de setembre, un any després. Per la República, contra la repressió'. La mobilització ha arrancat amb la projecció del documental sobre el 20-S elaborat per Mediapro i ha continuat amb els parlament de tres testimonis directes de les concentracions d'ara fa un any i que han acabat amb Jordi Sánchez i Jordi Cuixart en presó preventiva processats per rebel·lió.

Dos d'ells estaven a la seu d'Economia durant els escorcolls ordenats pel Jutjat d'instrucció 13 de Barcelona. Blai Ramió i David Camps han explicat com van viure la jornada i han subratllat que es va viure un ambient festiu i reivindicatiu i en cap cas violent. A més, han defensat el paper dels 'Jordis' a l'hora de fer de mitjancers amb la comitiva judicial i de fer una crida a la dissolució de la concentració al final de la jornada.

Un d'ells ha destacat que també va pujar al sostre dels vehicles de la Guàrdia Civil, tal i com aquell dia van fer nombrosos manifestants i també periodistes. "Per a una persona de la meva alçada es veia millor des d'allà", ha dit amb ironia Ramió. En la mateixa línia, ha afirmat que els màxims moments de tensió que es van viure eren quan els manifestants xiulaven els representants de l'institut armat. "No més que quan un jugador del Madrid té la pilota en un partit contra el Barça al Camp Nou", ha exposat.

L'altre focus de mobilitzacions el 20-S va ser la seu de la CUP, encerclada durant hores per la policia espanyola. L'advocat Benet Salellas, aleshores diputat de la CUP, ha explicat que paradoxalment al que sol passar en operatius policials, es van adreçar en reiterades ocasions al cap del dispositiu però ni tan sols va intentar fer d'interlocutor amb ells. "És una situació molt anòmala", ha dit.

Salellas ha explicat que al llarg del dia van tenir la sensació que acabarien entrant a la seu del partit, tot i no tenir autorització judicial, i ha reivindicat el caràcter "massiu i pacífic" de la concentració que va acabar amb una "victòria" i una lliçó sobre resistència apresa cara al referèndum de l'1-O.

A més, Benet Salellas també ha posat en valor que les mobilitzacions d'ara fa un any van demostrar la unió entre persones de diferents signes polítics i ha recordat que, per exemple, Xavier Trias va anar fins a la seu per mostrar la seva solidaritat. "Mai m'hauria imaginat que entraria a la seu de la CUP", ha bromejat.

Per últim Salellas també ha posat en valor que aquell 20-S va demostrar que "aquesta persistència té bons resultats". "Es tracta de ser-hi un minut més que els altres i quan van marxar la sensació va ser de victòria absoluta", ha afirmat.

Una representant de l'ADIC a Girona ha llegit el manifest que gairebé ha tancat l'acte. Els treballadors de la Generalitat denuncien que tant els 'Jordis' com els presos polítics i els exiliats estan pagant un "preu molt car" per seguir el mandat el poble.

L'acte s'ha tancat amb l'actuació de Mazoni, que el 20-S també va posar música a les mobilitzacions, i amb el cant d'Els Segadors.