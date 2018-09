Una cadena humana entre Sant Julià i Aiguaviva recordarà l'1-O

Una cadena humana unirà cinc localitats gironines el pròxim diumenge 7 d´octubre amb motiu de l´aniversari del referèndum de l´1 d´octubre del 2017. L´acte està organitzat per l´Assemblea Nacional Catalana del Gironès i es preveu que, per omplir aquest tram de més de 20 quilòmetres, facin falta aproximadament unes 16.000 persones. L´esdeveniment començarà al voltant de les quatre de la tarda, ja que, tal com han explicat fonts de l´organització a Diari de Girona, la cadena hauria d´estar completa a dos quarts de cinc.

El cap de la cadena estarà ubicat a la localitat de Sant Julià de Ramis, un dels punts on les càrregues policials d´aquella data van ser més intenses i on havia de votar el president de la Generalitat d´aquell moment, Carles Puigdemont. Seguint el recorregut, el següent poble per on passarà serà Sarrià de Ter i, paral·lelament, també per Girona.

En aquesta ciutat hi haurà tres punts carregats de simbolisme inclosos dins del recorregut. El Centre Cívic de Pedret, un dels punts on es podia anar a votar i on els agents de la policia van efectuar una càrrega per evitar la celebració del referèndum; el Col·legi Verd, un altre dels llocs on hi havia més gent concentrada i on van frustar la votació a mig matí i, finalment, el Pavelló de Palau, recordat per ser un dels darrers col·legis electorals on els agents no van aconseguir entrar i en el qual es va poder celebrar la votació en un ambient de caràcter festiu amb un gran nombre de persones agrupades a les seves portes.



Altres actes

Vilablareix també serà un punt inclòs en la cadena i, finalment, la cua estarà ubicada a Aiguaviva. Aquest acte culmina una setmana plena de simbolisme pel sobiranisme en record dels fets ocorreguts fa un any. Així doncs, no serà l´únic acte programat, sinó que durant els dies previs hi haurà conferències, actuacions, tertúlies i exposicions a moltes localitats de la província de Girona.



Record del 20-S

Prèviament, aquesta setmana ja s´han començat a commemorar dates significatives, començant per l´aniversari del 20 de setembre, la data en què la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van escorcollar el Departament d´Economia de la Generalitat i van envoltar la seu de la CUP. Aquell dia, també es van detenir càrrecs del govern acusats d´haver organitzat el referèndum, un fet que va despertar la indignació de part de la ciutadania i va desenvocar en una manifestació davant la seu de la conselleria.

En el cas de la ciutat de Girona, el passat dimecres, a la plaça Calders, es va projectar un documental centrat en els fets d´aquella data, produït per Media Pro i dirigit per Jaume Roures. Ahir al vespre va tenir lloc una concentració convocada per la plataforma unitària Girona Vota.

Centenars de persones -unes 500, segons els Mossos d´Esquadra- es van agrupar per tal de commemorar la data sota crits de «Llibertat» i lluint samarretes de la darrera Diada i llaços grocs. L´acte va començar a les vuit del vespre amb uns parlaments a càrrec de tres testimonis, que van explicar la seva experiència en primera persona, entre ells l´exdiputat al Parlament per Girona de la CUP, Benet Salellas. La clausura va anar a càrrec del cantant Mazoni, que va tancar l´acte amb un concert.