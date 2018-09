La Fundació Princesa de Girona incorpora un nou premi internacional

La Fundació Princesa de Girona (FPdGi), per primera vegada i coincidint amb el seu desè aniversari, inclourà en els seus premis una nova categoria Internacional destinada a reconèixer la trajectòria personal i professional de joves que hagin destacat en qualsevol lloc del món per la seva feina, els seus mèrits i la seva exemplaritat.

Aquest nou guardó, a diferència de la resta de categories – vinculades als àmbits professionals i socials – funciona per nominació i serà exempt de dotació econòmica. El premiat rebrà el suport de la Fundació per donar a conèixer la seva tasca i fomentar la seva visibilitat a nivell internacional. Els Premis FPdGi 2019 que distingeixen la trajectòria de joves d'entre 16 i 35 anys en diferents disciplines. Amb la creació d'aquesta nova categoria, la Fundació fa un primer i decidit pas per internacionalitzar el seu model i consolidar-se com un planter de talent jove en l'àmbit internacional.