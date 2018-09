Girona vol fugir del turisme "ràpid" i sense valor afegit -és a dir, el que arriba en autocars per fer una visita de només unes hores la ciutat- i apostar per un altre tipus de visitants, que estiguin interessats en la cultura, l'esport i que estiguin disposats a quedar-se més dies per gaudir de la citutat d'una forma sostenible. Aquesta és una de les línies que apunta el Pla Estratègic de Turisme, elaborat per la UdG, que també apunta a tres principals amenaces que pot suposar el turisme per a la ciutat.

La primera és que és un dels factors que contribueix a dificultar l'accés a l'habitatge, la segona és que hi ha un risc de posar en perill la convivència veïnal -especialment al Barri Vell- i la tercera és l'escassa professionalització, amb una baixa inversió de les empreses en els seus treballadors.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha assegurat que l'Ajuntament està disposat a encarar aquests tres reptes, especialment el de la convivència veïnal, ja que estan disposats a ser més exigents amb les normatives i, si cal, imposar sancions. També recorda que ja s'ha endegat el Pla Local de l'Habitatge per buscar solucions davant les dificultats d'accés a l'habitatge, i creu que els pisos turístics, malgrat ser un dels factors que influeixen, no és ni molt menys ni l'únic ni el més important. Per això, manté que no és necessari limitar el nombre de llicències de pisos turístics, ja que actualment estan estabilitzades entre 600 i 700 i cada cop se'n sol·liciten menys perquè s'ha vist que no és rendible.

Madrenas considera que els problemes detectats per l'estudi es poden superar i que no han de donar peu a alimentar la turismofòbia, ja que el turisme és una part molt important de l'economia de la ciutat. Segons les dades del Pla Estratègic, el turisme va deixar 18,1 milions d'euros a Girona l'any 2016 (un 396% més que el 2012) i va suposar el 7,26% de la facturació sobre el total de l'economia a la ciutat.