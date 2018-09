Impulsen una nova fira per a la inserció laboral de joves

El Palau de Fires de Girona acollirà la fira d'ocupació FormemGi, dedicada a la inserció laboral dels joves, organitzada per la Cambra de Comerç i que se celebrarà el proper 27 de setembre, de nou del matí a dues del migdia. L'objectiu d'aquesta iniciativa, presentada ahir, és permetre que les empreses i entitats locals amb necessitats d'incorporar joves puguin fer-ho i d'altra banda ajudar a la inserció i orientació dels joves sobre com cercar i aconseguir feina. Hi participaran una vintena d'empreses de sectors com els serveis, la indústria o l'alimentació.