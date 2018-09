Un nou entrebanc retarda l'obertura de tot el pati de l'escola Eiximenis

L'escola Eiximinis de Girona ha iniciat el curs amb només mig pati útil. La resta continua pendent d'unes obres a la part superior de la instal·lació -que té dos pisos- i, mentrestant, els alumnes no hi tenen accés. Aquesta obra porta diversos retards, ja que els pares i les mares, han anat demanant mesures per garantir la seguretat dels nens al Departament d'Ensenyament, que les ha traspassat al consistori. La darrera actuació pendent és una planxa de microforats a la part superior de la pista per evitar cap risc en cas de caiguda d'algun escolar. En el darrer ple, Toni Granados (CUP) va preguntar quan es podria obrir completament l'estructura. El regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, va explicar que a l'agost es va intentar accelerar per poder posar l'element que mancava. Es va demanar tres pressupostos (per transparència sempre es dona l'opció a més d'una empresa a optar a les adjudicacions) a tres empreses però cap va respondre i aquest concurs limitat va quedar desert. Ara el consistori pot adjudicar l'obra directament. El representant municipal prefereix no posar una data concreta per a l'execució de les obres però espera que sigui «al més aviat possible».

L'escola Eiximinis fa més d'un un any que té el pati en obres. Durant uns mesos, el centre d'ensenyament va haver d'ocupar un tros de l'aleshores plaça Constitució i ara plaça de l'U d'Octubre de 2017 per utilitzar-la com a espai d'esbarjo. Els treballs es van adjudicar per 432.945 euros. El projecte preveu la construcció, en l'esmentat pati, d'un cobert, amb una pista esportiva a la part superior, amb la col·locació d'una malla perimetral, i la construcció de dues escales d'accés. També inclou el trasllat dels serveis higiènic, i la construcció d'un pas cobert que connecti els nous espais amb l'edifici de l'escola. Diferents millores han retardat l'obra.