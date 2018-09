Els veïns volen que la base del pont del Dimoni es posi un diumenge

La Comissió de veïns que fa el seguiment de les obres de reconstrucció del pont del Dimoni van proposar ahir a l'Ajuntament que l'operació que ha de servir per posar la base de l'estructura es faci un diumenge. Diversos membres de la Comissió es van reunir ahir al migdia amb representants municipals de l'àrea d'Urbanisme per posar-se al dia en l'evolució dels treballs i per tractar com i quan s'haurà de posar el cindri del pont, el motlle emprat en la construcció dels arcs.

Aquesta actuació es considera complexa perquè requerirà, probablement, el tall de tots els carrils de circulació en les dues bandes per la presència de maquinària de grans dimensions. Sobre la taula hi havia dues opcions que es considera que són les que afectarien en menor mesura tant el trànsit de vehicles com el descans dels veïns. Una de les alternatives és fer-ho un dia al vespre o a la nit, quan es calcula que la circulació disminueix notablement al carrer riu Güell. L'altra possibilitat era que es faci un diumenge.

La proposta dels representants veïnals és que es faci un diumenge, segons van explicar a aquest diari fonts de la comissió. No obstant això, tot plegat està ara en mans de l'Ajuntament, que ha de fer un informe tècnic que haurà de validar la demanda de la comissió i veure quan podria ser factible. El primer diumenge seria ja aquest 23 de setembre, tot i que potser seria massa just. En tot cas, s'hauria de constatar que l'empresa pot fer-ho un diumenge i quin en concret. També hi pot jugar un paper el termini marcat pel contracte que indica que l'execució de l'obra finalitza abans d'acabar l'any.



Queixes pel carril tallat

Els treballs per construir el reivindicat pont del Dimoni han provocat les crítiques d'alguns veïns per la lentitud del treballs i també dels conductors que passen diàriament per aquella zona perquè hi ha un carril tallat, que provoca cues, i no s'hi veu cap operari. Surant els mesos en què s'ha mantingut aquest tall s'han fet els fonaments per posar-hi la futura infraestructura. El regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, va dir en el ple d'aquest dilluns que aquest carril tallat era per garantir «la seguretat» i evitar qualsevol risc ja que just al costat s'hi havia fet un forat. Va demanar disculpes per les molèsties però va insistir que cal prioritzar la seguretat.