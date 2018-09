Entra a robar en un pis de Girona i colpeja una anciana de 92 anys i la seva filla

Un lladre ha entrat a robar en un pis del barri de Germans Sàbat de Girona, ha colpejat l'anciana de 92 anys i la seva filla que viuen al domicili i les ha enviades a l'hospital. Totes dues es troben ingressades al Trueta; la filla, en estat greu, perquè té un trenc al cap. El robatori amb violència va tenir lloc aquest dijous poc després de les nou del vespre. Se sospita que el lladre va entrar a l'habitatge, situat al primer pis, a través d'una mena de pati interior. Un cop a dins, es va mostrar molt agressiu amb les dues dones. Els cops i els crits de les víctimes, però, van alertar els veïns, que van trucar als Mossos d'Esquadra. La policia el va poder detenir després que intentés fugir saltant pel balcó.

Robatori amb violència i intimidació a l'interior d'un pis de Girona, on hi viuen una anciana de 92 anys i la seva filla (que en té cap a una seixantena). L'habitatge es troba situat en un primer pis del carrer Mas Vendrell, al barri de Germans Sàbat (just al costat del CAP).

El lladre va entrar a l'interior del pis cap a quarts de deu de la nit. Segons expliquen els veïns, es tracta d'un noi jove, que vestia una samarreta i una gorra blanques, i a qui ahir a la tarda ja havien vist rondant per la zona. Se sospita que el lladre va entrar a l'habitatge a través d'una mena de pati interior que hi ha al bloc.

Un cop a dins, el delinqüent es va mostrar molt agressiu amb les dues dones i no va dubtar a apallissar-les. Va colpejar tant l'anciana de 92 anys com la seva filla. A aquesta última, li va fer un trenc al cap. El soroll i els crits de les víctimes van alertar els veïns, que van trucar a la policia. Fins i tot, una veïna va intentar ajudar mare i filla, i el lladre també la va ferir lleument.

Veient-se descobert, el delinqüent va intentar fugir de l'habitatge a través del balcó. Va sortir a fora, va saltar al pis del costat i, des d'aquí, es va despenjar per la façana fins al carrer. Va ser aleshores quan els Mossos d'Esquadra el van aconseguir detenir.

Ingressades al Trueta

Les dues dones van ser traslladades a l'hospital Trueta, on es troben ingressades a planta. Segons informen des del centre hospitalari, la filla està en estat greu.

La unitat territorial d'investigació dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec del cas. Aquest matí, diversos agents han anat fins al pis per recollir-hi proves. De moment, es desconeix la identitat del lladre (perquè anava indocumentat). El delinqüent es troba a comissaria i la policia treballa per identificar-lo. Se l'acusa d'un robatori amb violència i intimidació a interior de domicili.