Les iniciatives ètiques i les desfilades enceten el primer dia de GiModa

Tret de sortida de la quarta setmana de la moda de Girona (GiModa) amb diferents activitats, com ara la jornada d'empresa, coordinada per la periodista Peté Soler. També s'ha organitzat una taula rodona on es va parlar de la importància que el consumidor disposi d'informació i de fomentar la moda sostenible. A més hi va haver diferents desfilades a Sant Pere de Galligants. La primera va ser amb les propostes de la firma de moda ecològica i ètica Sylvia Calvovan. La dissenyadora va mostrar algunes de les peces que formen part de la seva nova col·lecció «Barcelona t'estimo» que presentarà a Eco Fashion Week Austràlia el proper mes de novembre.

Altres desfilades van anar a càrrec de Floc Baby, Míriam Álvarez, Teresa Ripoll, A Mao Ibiza,Who i Yerse. Avui, a partir de les quatre de la tarda, exposaran les seves creacions en el marc de GiModa set dissenyadors emergents, i també hi haurà desfilades de Coshop, Roser Martínez i Celia Vela. La firma de vestits de núvia Immaclé tancarà la quarta edició de GiModa.