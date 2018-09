L'Ajuntament para les obres a l'edifici propietat d'un hotel per incomplir el permís

L'Ajuntament de Girona ha paralitzat les obres d'un edifici propietat d'un hotel del Barri Vell perquè els propietaris s'estaven excedint respecte de la llicència que tenien concedida. L'actuació municipal s'hauria produït arran d'alguna denúncia veïnal. Fonts municipals han confirmat que ja no es pot accedir a la zona on s'estaven fent els treballs i que afecten el teulat de la finca, situada al carrer Alemanys.

Les mateixes fonts han explicat que, a partir d'ara, s'haurà d'estudiar si aquest excés d'intervenció en l'edifici acaba en una sanció, en la restitució de la zona afectada o si es podria acabar legalitzant en cas que es veiés que el que s'ha executat sense permís compleix el Pla Especial del Barri Vell. Llavors caldria una nova petició de llicència i l'Ajuntament l'hauria de concedir.

Els propietaris de l'establiment turístic que hi ha just al davant de l'Hotel Històric van comprar l'immoble al Bisbat l'any passat. Des de l'establiment ahir es va lamentar l'actuació municipal i es va assegurar que se'ls havia donat conformitat per tirar endavant els treballs.

En concret, expliquen que havien demanat el permís per canviar unes bigues i que, en començar a treballar al sostre, van detectar que estava en molt mal estat i que s'havia de canviar tot. Aleshores, expliquen, van fer un informe explicant el que s'havia observat i el que calia fer i ho van entregar al consistori. I que l'Ajuntament els hi hauria donat la conformitat. No obstant, l'Ajuntament els hauria paralitzat l'obra perquè aquesta intervenció no estava prevista al projecte original, tot i que sí que consta en aquest informe. «I si ara passa una desgràcia per l'estat del sostre, de qui serà culpa?», es pregunten.

En un fil a Twitter , l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell explica que diversos residents havien manifestat a l'Ajuntament «els seus dubtes sobre les obres que s'estan portant a terme a l'edifici situat al carrer Alemanys, 4» del Barri Vell. En aquest sentit, asseguren que «el permís concedit per l'Ajuntament és per canviar les bigues de la teulada en mal estat. Però tal com s'ha pogut observar i documentar se sospita que les obres són majors que les autoritzades». I recorden que «és un edifici que ha de ser destinat a allotjar un equipament municipal d'ús públic, segons qualificació urbanística. Amb quina finalitat s'hi fan obres?», es pregunten. Finalment, apunten que seguiran «atents a aquest cas, així com a d'altres que també impliquin immobles qualificats com a ús destinat a equipaments públics».

Quan l'edifici era propietati del Bisbat, es van fer diferents requeriments per tal que arreglessin el teulat. Pero mai s'hi va actuar.