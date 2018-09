Unes 2.000 persones passen per la 4a edició de la passarel·la GiModa de Girona

Prop de 2.000 persones han passat per la passarel·la GiModa instal·lada al Monestir de Sant Pere de Galligants de Girona. En aquesta quarta edició s'ha donat pes als talents emergents, i s'ha premiat la dissenyadora local Carina Roca. El guardó dona dret a Roca a comptar amb un espai gratuït a Coshop, la plataforma de moda sostenible més gran de Barcelona. Així, la gironina podrà exposar i vendre la seva col·lecció durant sis mesos, un espai que li servirà com a plataforma i showroom de marca. GiModa es va tancar divendres amb les desfilades de Coshop, Roser Martínez, Celia Vela i Immaclé, i la presentació del llibre 'Girona +' escrit per la periodista especialitzada Peté Soler.