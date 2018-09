Debat municipalista de les esquerres a Girona

La CUP, Comú de Girona, Lluita Internacionalista i Pirates celebren aquest cap de setamna una trobada municipalista que porta per títol «Per una Girona social, popular i republicana». Ahir es va fer un debat on representants dels partits organitzadors més ERC i MES van fer les seves propostes sobre com aconseguir un canvi de govern a la ciutat. Avui al matí es faran vuit taules rodones simultànies sobre temes que consideren clau per a la ciutat, com ara el feminisme, l'ecologisme, l'eradicació de la pobresa, la participació o la cultura.