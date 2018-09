Girona aprova la cobertura de la pista del barri de Fontajau

L'Ajuntament de Girona va aprovar ahir la cobertura de la pistapoliesportiva de Fontajau, situada al costat de la guingueta del barri i que està equipada amb dues porteries d'handbol i/o futbol sala i dues cistelles de bàsquet. El projecte té un pressupost total de 454.589,17 euros (sense IVA) i un termini previst d'execució de quatre mesos. L'objectiu és que la pista es pugui utilitzar també durant els dies de mal temps.

D'aquesta manera, el consistori explica que s'aconseguirà un espai cobert i pavimentat de mil metres quadrats, amb ombra i aixopluc, que permetrà augmentar-ne la polivalència i ús social. A més, se substituiran els sistemes d'enllumenat nocturn i s'afegirà la senyalització del voleibol com a esport compatible amb l'espai.



Una actuació molt reivindicada

Aquesta era una actuació molt reivindicada pels veïns i veïnes de la zona, ja que en aquesta pista s'hi fan moltes activitats. De fet, el projecte va ser la proposta escollida en els pressupostos participats de 2017 al barri de Fontajau i s'hi van destinar els 40.502,35 euros que el barri tenia assignats. També va ser una de les dues propostes escollides en els pressupostos participats de 2018, fet que va permetre destinar-hi 10.000 euros més.

L'alcaldessa, Marta Madrenas, assenyala que projectes com aquest demostren que des del consistori es treballa pels barris de la ciutat. «Els cobriment d'aquesta pista no farà només que en puguin gaudir els veïns de Fontajau sinó també de tot el sector, ja que és un espai que actua com a aglutinador de l'Esquerra del Ter», assenyala.