Un informe d'Adif manté que el viaducte no té cap dany

Un informe d'Adif deixa clar que el viaducte de Girona per on passa el tren convencional està en bones condicions. «La situació actual del pont és que no hi ha cap tipus de dany que afecti la seva capacitat, trobant-se el mateix sota vigilància, com totes les estructures d'Adif» , segons el que s'estipula a les diferents ordres i normatives d'inspeccions tècniques de ponts de ferrocarril, «així com el procediment intern d'inspecció d'Infraestructura i Via».

Fa pocs dies, l'equip de govern de Girona va explicar que havien demanat un informe a Adif per saber l'estat real de la infraestructura i que havien rebut una resposta «verbal», que tot està en bones condicions, però que havien demanat un informe per escrit.



Inspecció principal i bàsica

Al document d'Adif al qual ha tingut accés Diari de Girona, s'exposa en la seva primera línia que «el pont ha estat valorat en la Inspecció Principal de 2008 com a favorable». Aquesta actuació «principal» és una tasca que s'ha de fer amb una periodicitat màxima de quinze anys. A banda d'aquesta «inspecció principal», s'han anat fent «inspeccions bàsiques» anualment. Aquestes revisions, que es fan cada any, són les que la normativa obliga a fer en tots els ponts als quals un dels vans (la distància entre suports) té una llum igual o superior a sis metres. Aquestes inspeccions són de caràcter visual i les fa personal de vigilància i inspecció general de la línia. Serveixen per tenir «una alarma ràpida davant l'aparició de danys potencials». Les inspeccions principals també són visuals, però les fa personal tècnic titulat i amb experiència provada en patologia estructural. Del resultat de la inspecció, en surt una valoració de l'estat estructural dels ponts i la necessitat de realitzar actuacions de reparació.