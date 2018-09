El Pla de Turisme alerta de l'impacte negatiu del trenet turístic al Barri Vell

El Pla Estratègic de Turisme de Girona planteja la necessitat de repensar el funcionament del trenet turístic, ja que, segons indica, està basat en un model de «consum ràpid, superficial i de façana» del patrimoni del Barri Vell, a banda de comportar altres impactes negatius al ser un artefacte «sorollós i contaminant» amb un sistema de vagons «d'amplada i llargada desmesurats» que dificulten la circulació pels carrers estrets i sinuosos del nucli antic. Com a alternativa, el document planteja que el trenet turístic es limiti a arribar als punts perfièrics del Barri Vell i que pel nucli antic només hi pugui circular un petit autobús elèctric que serveixi tant per a veïns com visitants amb mobilitat reduïda o una flota de tuc tucs elèctrics especialment dissenyats per transitar per aquella zona.

Un dels apartats del Pla Estratègic analitza els efectes que està tenint el turisme sobre el Barri Vell. Molts d'ells són problemes que ja havia identificat l'Ajuntament: la presència de guies turístics no titulats amb relats poc acurats sobre la ciutat, l'ús de mefagonia que provoca molèsties a veïns i vianants, la proliferació de botigues de souvenirs i la massificació de l'espai públic. També apunta que els grups de visitants que arriben en autocar per passar només unes hores a la ciutat són un model «fonamentat en el consum ràpid i de baix cost» que no valora en la seva justa mesura el patrimoni de la ciutat i que col·lapsa l'espai públic, crea molèsties als veïns, banalitza els comerç de proximitat i pot espantar els visitants més qualificats. Un model del que l'alcaldessa, Marta Madrenas, ja ha dit que vol fugir. Segons el Pla, el trenet turístic tampoc fa cap favor al Barri Vell ni promou el turisme de qualitat, sinó al contrari. El document posa de manifest el soroll i la conaminació que genera i recorda que els seus vagons de grans dimensions, a banda de dificultar la circulació pel Barri Vell, han generat ja diversos accidents ferint tant a vianants com a usuaris, al marge d'haver causat desperfectes a façanes.

El nucli antic «no pot ser promocionat, venut i gestionat com un simple decorat per fer-hi passar ràpidament quantitats de turistes en grups organitzats o en tren turístic», assenyala el document, sinó que ha d'orientar-se envers «la qualitat i no la quantitat» de turistes. Per tal de treballar en aquesta direcció, el document proposa que els autobusos turístics aparquin en punts especialment habilitats fora del centre de la ciutat -una mesura que l'Ajuntament ja està contemplant- i que el trenet turístic reculli allà els visitants per anar parant, deixant-los i recollint-los en diferents punts del voltant del Barri Vell però sense arribar-hi a entrar. D'aquesta manera, els visitants podrien pujar i baixar a punts com la plaça Catalunya, l'aparcament de la Copa, la Devesa, la plaça Sant Pere, el passeig Fora Muralles o la rotonda de Torre Gironella i anar a peu fins al Barri Vell, fet que promocionaria la salut i escamparia els turistes en lloc de concentrar-los en un sol punt.