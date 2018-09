Presenten al·legacions davant la petició d'un tanatori al Mas Xirgu

La petició d'obrir un tanatori al polígon de Mas Xirgu de Girona ha generat rebombori i l'entrada d'al·legacions de diferents empreses i entitats. Entre les preocupacions hi ha l'impacte en la mobilitat, així com les olors i els sorolls que podria generar aquest equipament. El grup municipal del PSC va denunciar ahir que «l'equip de govern de CiU vol atorgar una llicència a una empresa privada per construir un nou tanatori al barri de Sant Narcís, que no compleix els requisits bàsics d'emissió de fums, vapors, olors i residus a l'atmosfera». Els socialistes apunten que és «especialment preocupant que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal no contempli l'ús de tanatori-crematori, i davant d'aquesta eventualitat l'equip de govern decideixi fer una equiparació a un altre ús amb menys requisits i nivell d'exigència.»

El regidor d'Urbanisme, Joan Alcalà, va explicar que la petició de la llicència tot just s'està tramitant i que s'estudiaran totes les al·legacions. Sí que ha indicat que la normativa urbanística vigent contempla l'opció de tanatoris a la zona. No obstant això, va afirmar que s'estudiaran totes les al·legacions i que, si hi ha incompliments, es denegarà el permís. Alcalà va recordar que la normativa actual d'emissions implica la Generalitat i que és «molt exigent». També va recordar als socialistes que el ple municipal va aprovar per àmplia majoria permetre la possible ubicació de nous tanatoris per acabar amb el monopoli.