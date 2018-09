El 60% dels visitants de Girona són d'un dia i el 40% es queden a dormir

El 40% dels turistes que visiten Girona dormen a la ciutat, de manera que el 60% restant només venen a passar el dia, segons les dades del Pla Estratègic de Turisme, que s'han obtingut a partir de 400 enquestes fetes a visitants. Malgrat que el nombre de turistes que pernocten a la ciutat ha crescut en els darrers anys, l'objectiu de l'Ajuntament és apostar encara més per aquest tipus de turisme i intentar «fugir» dels autobusos que arriben a la ciutat i «descarreguen» turistes per passar només unes hores, ja que no aporten despesa ni valor afegit a la ciutat.

El Pla Estratègic, presentat dijous, permet traçar un perfil del turista que visita la ciutat. La seva mitjana d'edat són 38 anys, i pràcticament no hi ha diferència entre gèneres -un 50,3% són homes i un 49,8% són dones-. Procedeixen principalment de Catalunya (un 41%) i de la resta d'Espanya (un 15,8%). A nivell internacional, els principals mercats són França (9,5%), Itàlia (5%), Regne Unit (4,5%), Amèrica del Sud (4,5%) i el mercat asiàtic (4%).

El 40% dels enquestats pernocten a la ciutat i el 60% fan visites de només un dia. Es tracta d'un augmet considerable respecte els darrers estudis, que situaven el percentatge de turistes que pernoctaven a la ciutat en un 9% l'any 2003 i un 26,6% el 2013. De tota manera, els autors de l'informe apunten que, per tal de confirmar aquestes dades, caldrà fer un estudi durant el període d'un any sencer, i no només els cinc mesos que s'han fet fins ara (de novembre de 2017 a març de 2018).

Dels visitants que dormen a la ciutat, a majoria (39,1%) ho fa en hotels de quatre estrelles. En segon lloc hi ha les cases de familiars i/o amics (18,6%) i, en tercera posició, els apartaments (16,1%). L'estada mitjana és de 2,12 nits, i la gran maojria -un 70%- fan estades d'una o dues nits.

Pel que fa als turistes que venen només durant un dia, la major part (45,4%) estan allotjats a Barcelona. Un 37,4% viuen a Catalunya, especialment a les comarques de Girona i Barcelona. La majoria s'estan entre quatre i sis hores a la ciutat.

A l'hora d'arribar a Girona, la pràctica a totalitat (94,5%) de visitants ho fa de forma particular, és a dir, sense contractar paquets turístics ni en grups organitzats. El mitjà de transport més utilitzat és el cotxe privat (gairebé un 50%), seguit del tren (31,8%) i l'avió (31,5%). Dels que arriben en avió, la major part (78,7%) aterren a l'aeroport del Prat i un 19,4% ho fa al de Girona-Costa Brava.

La principal motivació dels turistes que venen a Girona és descobrir el patrimoni històric i cultural de la ciutat (63%). Els espais més visitats són la Catedral, el Call Jueu, les cases de l'Onyar, Sant Feliu, els Banys Àrabs i la Muralla, per aquest ordre. La Rambla i la plaça de la Independència són també força conegudes. En canvi, els espais menys visitats són Sant Daniel, la Devesa, els museus i Sant Pere de Galligants.

Pel que fa a la despesa, la mitjana en allotjament per persona i dia són 60 euros, en restauració 23,5 euros i en comerç 30 euros. Els que fan una despesa més elevada són els visitants procedents de Rússia (115 euros per persona i dia), Àsia (111 euros), Alemanya (85 euros) i Itàlia (76 euros). La menor despesa la fan els catalans (31 euros), fet que s'explica perquè la majoria fan visites d'un dia i no es queden a dormir.