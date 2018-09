Helicòpters militars sobrevolen Girona a baixa altura

Els habitants de la ciutat de Girona s'estan acostumant al vol d'helicòpters a baixa alçada. Divendres de la setmana passada, un aparell de la Guàrdia Civil va fer diverses passades sobre la ciutat i altres municipis de la demarcació, el que va provocar molts comentaris entre veïns i també a les xarxes socials. Aquest dilluns, els helicòpters han tornat a ser protagonistes. Al voltant de les cinc de la tarda, cinc helicòpters militars de grans dimensions han sobrevolat la ciutat a poca alçada abans d'aterrar a l'aeroport de Girona.





Diversos veïns i veïnes m'han escrit per demanar què ha passat? Era a l'estació i no els he vist però fa dies que Girona viu episodis d'aquest tipus. Just abans de l'1O. Calen explicacions del Gobierno "progresista" (sic) https://t.co/WYHADWM5PF

Not subs related but coming back home from holiday just saw two Chinooks, two Eurocopter Tigers and one, I think Puma landing at Barcelona Girona Airport. #chinook, #eurocoptertiger, #puma, #tiger, #gironaairport pic.twitter.com/V7P6ThhMYy