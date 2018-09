No he pogut evitar riure quan he vist un enregistrament que corre per les xarxes, d'un grup de ciutadans arrencant llaços grocs a la Plaça U d'Octubre de 2017. El que més riure fa, un riure simpàtic, és com els increpa la persona que els està enregistrant. Amb un sentit de l'humor pràctic, els fa saltar els colors a la cara. No sé què passaria si descobrissin independentistes carregats amb llances domèstiques, ganivets i escales, arrencant banderes espanyoles, rètols de Cs o símbols unionistes al barri de Vila-roja. Hi heu anat a Vila-roja? El carrer principal està farcit d'estanqueres i de senyeres, de frases proespanyolistes i de reivindicació antiindependentistes. Què passaria si una turba armada amb pals de pintor, escales i ganivets entrés en el barri i comencés a fer neteja? Faig servir el mateix llenguatge, en referir-me a «neteja», que fan servir els de l'altre costat. Que consti. Segurament, si això passés, hi hauria baixes sensibles. I em refereixo, evidentment, a baixes biològiques i no morals. Que també.

Cert és que els ajuntaments de Girona i de Sarrià de Ter, els dos de reconeguda ànima groga, acostumats als llaços i a la democràcia, han optat per fer la «neteja» a l'engròs! Fa poques hores executaven una decisió que havia quedat aturada amb la imposició del 155, i que consisteix a treure els símbols franquistes encara existents al pont de l'Aigua, el que uneix els dos municipis al nord. Espero que ningú es queixi d'aquesta acció. Espero, però, les queixes de torn dels sectors blau gavina, taronges i d'algun vermell despistat. No cal pensar, però, que siguin queixes raonades. Per més esforç que vulguin posar a qualificar d'imposició separatista el llaç groc, és obvi suposar que entendran que els colors de Franco eren imposats per un cop d'estat, pels afusellaments de rivals i per l'empresonament dels dissidents. Bé... una mica com ara però sense bales ni fusells. De moment.