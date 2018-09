Arriba el primer bus sense conductor a Girona

El primer bus sense conductor ja circula -temporalment- per Girona. Des d'avui i fins dissabte, al carrer Maria Aurèlia Capmany (campus de Montilivi de la UdG), tothom qui vulgui podrà pujar gratuïtament a l'autobús, anomenat ÈRICA i que està fent una gira de demostració per tot Catalunya.

Segons ha explicat el president de Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), Jordi Xena, l'autobús elèctric serà una realitat habitual en un futur proper i implicarà més seguretat -ja que hi ha làsers que el segueixen en el seu recorregut i permeten detectar els obstacles, mentre que la intel·ligència artificial l'ajuda a prendre decisions-, més sostenible -ja que és elèctric i per tant redueix la conaminació sonora i atmosfèrica- i més flexible, ja que podrà arribar a tot tipus de zones urbanitzades.

Segons Xena, la idea seria que inicialment aquest tipus de busos serveixin com a "llançadora" per a connectar espais intermodals amb altres zones. Pel que fa als conductors, va explicar que es podran dedicar més a tasques d'acompanyament al passatger.

La gira del bus ÈRICA està organitzada per la Generalitat, la UdG i Teisa, així com els municipis i empreses de transport implicades.