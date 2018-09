ERC reclama prioritzar els aspectes socials al Pla Estratègic de Turisme

La portaveu d'ERC-MES, Maria Mercè Roca, ha declarat sobre el nou Pla Estratègic de Turisme, que "és imprescindible concretar i començar a parlar d'elements a prioritzar, de calendaris i de pressupost", i ha assenyalat especialment la necessitat "d'actuar contra les externalitats negatives del fenomen turístic, que el pla corrobora i que el govern no ha abordat fins ara malgrat la pressió dels grups d'oposició i dels moviments veïnals". El document l'ha confeccionat una UTE amb la participació de la UdG.

La cap de grup ha recordat que a canvi de l'aprovació dels pressupostos de l'any 2016 el govern es va comprometre a redactar el Pla de Turisme i el d'Habitatge, però Roca ha denunciat que "no els van voler fer i s'hi han posat tard, quasi tres anys després, mentre que algunes problemàtiques s'han agreujat des de llavors".

La regidora ha fet referència a "la importància del turisme per a l'economia gironina i la necessitat de no descuidar el sector", però també ha criticat que l'actual govern de Girona "ha sobreinvertit en turisme i no s'ha dedicat a potenciar altres sectors que permetin diversificar el model econòmic, generar ocupació de més qualitat i aportar més valor afegit a la nostra economia".

En relació a això, la cap de l'oposició ha explicat que el pla corrobora que "l'ocupació que es crea en el sector turístic és més precària que en la resta de sectors, que els barris de la ciutat no participen de la riquesa derivada del turisme o que tenim un problema amb la proliferació de pisos turístics al centre, que han passat de 31 (2013) a més de 600 en l'actualitat".

Concretament pel que fa al Barri Vell, el document detecta que 1,5 de cada 10 habitatges ja són turístics, que la meitat dels esdeveniments culturals i d'oci es realitzen al casc antic o que la ciutat corre el risc de perdre identitat i autenticitat a causa del fenomen turístic. En aquest sentit, Roca ha declarat que "nosaltres ja avisàvem fa temps que calia actuar de forma preventiva per minimitzar les externalitats negatives del turisme, i ara que tenim més dades tornem a reiterar al govern de la ciutat que actui".

Per començar, apunten des d'ERC-MES, "cal dur a terme una tasca de priorització de les línies de treball, calendaritzar les accions i assignar-les un pressupost". En cas contrari, afirma Roca, "aquest serà un capítol més de la política d'aparador i de grans anuncis a la que ens té acostumada el govern de Girona, amb poques iniciatives que es materialitzen".