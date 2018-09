La festa del pedal torna aquest diumenge amb grans canvis

Lla plaça U d'octubre serà epicentre de la 56a Festa del Pedal del GEiEG d'aquest diumenge. Es tracta d'una activitat que s'ha anat desenvolupant des de 1962 i que en aquesta edició fa una reconversió important. Amb l'objectiu de tornar a ser atractiva pel públic gironí, el GEiEG ha portat a terme diferents canvis que faran que els gironins tornin a participar a l'esmentada activitat.

La Festa del Pedal tenia la tradició de tenir la sortida a la Plaça del Vi. Aquest és un dels canvis portats a terme, ja que la nova ubicació tant de la sortida com de les activitats serà la plaça de l'U d'octubre.

El GEiEG ha treballat amb entitats com Àrea Adaptada, Vies Verdes, Mou-te en bici i CENIT per portar a terme diferents activitats, per un públic molt divers. D'aquesta manera Àrea Adaptada ha estat la responsable de l'itinerari "adaptat" de la pedalada popular. Vies Verdes i Mou-te en bici han preparat el circuit de handbikes i el taller de revisions de bicicletes i CENIT ha preparat un entrenament cicloturista per a tots els que tinguin més nivell, a sobre de la bici, i vulguin sortir a entrenar.

La sortida de la pedalada popular i adaptada serà a les deu del matí, com també la sortida de l'entrenament cicloturista.

Un quart d'hora més tard hi haurà una Màster Class de Zumba i a partir de les 10:30 hores activitats per als més petits com ara un circuit de handbikes i una ludoteca infantil. També hi haurà un taller de revisions de bicicletes, castells inflables i un vermut musical a càrrec de Pep's Fantasy.

A partir de les dues de la tarda hi haurà una arrossada popular.

La pedalada popular te un preu de 3 euros que permetrà tenir la samarreta commemorativa, i opció a l'avituallament final i l'arrossada popular tindrà un preu de 5 euros. La resta d'activitats seran gratuïtes per a tot el públic assistent.

Degut a que l'epicentre de les activitats es faran a la plaça de l'U d'octubre, el GEiEG espera que els gironins s'apropin a aquest indret per gaudir de les activitats preparades i gaudir d'una matinal lúdica. No cal participar a la pedalada per gaudir de les activitats.