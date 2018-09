Girona estrenarà «Del gris al groc», un espectacle sobre la llibertat

El Teatre Municipal de Girona acollirà demà, a les nou del vespre, l'estrena de l'espectacle musical i literari Del gris al groc, dirigit per Martí Peraferrer i impulsat per l'entitat Òpera Jove. L'endemà divendres, a les 21.30 h, se'n podrà veure una segona representació. Una part dels fons que es recaptin en les dues funcions es destinarà a ajudar les famílies dels polítics independentistes a la presó i a l'estranger.

Del gris al groc vol reivindicar la llibertat a partir de la lectura de textos de diversos personatges històrics, com Nelson Mandela, Carles Rahola o Oscar Wilde, que han estat traïts, denunciats, exiliats, presos o assassinats, i de textos de polítics catalans a l'estranger, com Carles Puigdemont. L'espectacle combina la lectura de textos amb la interpretació de peces musicals per part de joves cantants d'òpera, com Brenda Sara, Gina Reyner, Joan Francesc Folqué i Néstor Pindado, i la veu d'un narrador, Enric Arquimbau.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, serà una de les persones que llegirà un dels textos dels quals forma part l'espectacle el dijous, concretament la Declaració dels Drets de les Dones i la Ciutadana de l'escriptora, activista política, filòsofa i feminista Olympia de Gouges.

També llegiran textos el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent; el diputat Francesc Ten; l'alcalde d'Aiguaviva, Joaquim Mateu; l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater; l'escriptora i política M. Mercè Roca; el regidor Lluc Salellas; la metgessa i política Marina Geli; el músic Jaume Pla; el politòleg i escriptor Ramon Cotarelo; l'actriu Carme Sansa; la germana de la consellera Dolors Bassa, Montse Bassa; o el pare Sergi d'Assís, entre d'altres.