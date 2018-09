L'Ajuntament retira una columna a tocar del pont de Pedra pel risc que caigués

L'Ajuntament de Girona va retirar ahir al matí un columna coríntia centenària situada damunt de la balustrada de la rambla de Verdaguer, al costat del pont de Pedra perquè amenaçava de caure. Segons tècnics municipals, destacava que hi havia unes esquerdes molt visibles a l'estructura que aconsellaven retirar-la perquè evidenciaven el seu mal estat. L'Ajuntament, amb l'avís sobre la taula, ha decidit actuar per evitar que algun dia caigués a la via pública o al riu Onyar, segons han explicat fonts municipals. La columna no està catalogada, segons aquestes mateixes fonts.

Conjuntament amb la balustrada atribuïda a l'arquitecte de la república Ricard Giralt i Casadesús, procedeix del parc de la Devesa, on formava part del passeig central, juntament amb una altra columna. L'arquitecte va ser un dels encarregats de dissenyar tota la remodelació de l'entorn del riu Onyar i dels espais que es guanyaven d'alliberar zones ocupades fins aleshores per la muralla. L'arribada d'aquestes dues columnes a la rambla Verdaguer hauria estat una operació d'intercanvi de columnes i llums.



Un intercanvi

Segons consta a la pàgina web Pedres de Girona, les columnes corínties procedien de la balustrada que donava entrada al passeig central de la Devesa i van ser traslladades al nou emplaçament del centre de la ciutat el juny de 1928. Poc després, al passeig de la Devesa s'hi van instal·lar setze columnes de ferro per sustentar l'enllumenat, dues de les quals procedien, precisament, de la rambla Verdaguer.

Durant diverses dècades, les columnes de la rambla Verdaguer també actuaven de fanal ja que mantenien els llums que ja tenien en la seva ubicació inicial a la Devesa.

Una de les dues columnes que s'havia traslladat de la Devesa va desaparèixer durant els treballs per de remodelació de la plaça Catalunya, situada just al costat. L'altra es va mantenir fins ahir.

L'operatiu de retirada, que va agafar per sorpresa els veïns, va consistir en el desmuntatge de la part superior de la columna, que es va traslladar al magatzem de les brigades municipals amb un camió. La part inferior, encara roman a la barana de la rambla Verdaguer, es polirà i quedarà en aquest punt. Per ervitar qualsevol perill, es va tapar i protegir amb tanques tota la zona.

Fonts municipals han apuntat que s'estudiarà si es pot reparar i tornar-la a col·locar sense perill, en el lloc on estava.