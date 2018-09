El PSC de Girona denuncia la manca d'actuacions enfront del mosquit tigre

La regidora del PSC de Girona Elisabet Riera, ha rebut durant mesos queixes i peticions d´actuació enfront del mosquit tigre de tots els barris de la ciutat. "Entre les preocupacions reiterades dels veïns dels barris de Girona hi ha la neteja, els problemes amb les zones enjardinades, l´accessibilitat, les línies de bus i el mosquit tigre" ha explicat Riera.

Al ple de dilluns els socialistes van manifestar al regidor de Medi Ambient la seva preocupació per les queixes recurrents de la ciutadania, amb especial atenció a la petició que havien fet algunes escoles bressol davant la impossibilitat de controlar el mosquit tigre. "Hem tingut constància que el problema amb el mosquit tigre és més important del que podíem pensar i hem demanat al govern que prengui mesures urgents per intentar disminuir el problema a la ciutat" ha afegit Riera.

Durant les últimes setmanes el grup municipal socialista ha estat parlant amb empreses especialistes amb el control de plagues animals i s´ha informat que hi ha màquines que funcionen amb unes pastilles d´àcid làctic i etanol (totalment innòcues per la salut) que atrauen els mosquits amb aquestes olors i els atrapen. "Aquestes màquines tenen una cobertura d´uns 500-600 metres i per tant són ideals per espais com les escoles bressol. L´Ajuntament també podria emprendre una campanya informativa entre comunitats de veïns afectats pel mosquit tigre per informar sobre aquesta opció" ha conclòs Riera.