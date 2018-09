Un veí de Girona enxampa un lladre dins de casa i el reté fins que arriba la policia

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Girona un home de 19 anys i veí de Barcelona per un suposat delicte d'intent de robatori amb força. Va passar a quarts de dues de la matinada del 20 de setembre. Un veí va alertar al cos que havia enxampat un lladre al seu domicili i que el tenia retingut. Una patrulla es va dirigir al lloc i els habitants de la casa van explicar-los que s'havien despertat amb un soroll a la cuina i que s'havien trobat amb un jove regirant els calaixos. El noi havia accedit per la finestra del rentador, després d'escalar una paret d'uns dos metres d'altura. Seguidament, els agents el van detenir.

Els Mossos van detenir el jove, de 19 anys, nacionalitat marroquina i veí de Barcelona, per un presumpte delicte d'intent de robatori amb força amb grau de temptativa. El 21 de setembre va passar a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Girona que va ordenar la seva posada en llibertat.

Aquesta no és l'única detenció per uns fets similars. El 23 de setembre passat, els mossos també van enxampar un noi de 22 anys, nacionalitat hondurenya i veí de Girona, com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa. Va passar a quarts de sis de la matinada al carrer Muntanya d'aquesta ciutat. L'avís el va donar un ciutadà que havia vist un home saltant un mur de dos metres d'alt del pati comunitari d'un bloc de pisos i que intentava entrar en un habitatge.

Un cop els agents van arribar al lloc, van iniciar la recerca i el van localitzar amagat al patí d'un edifici proper. Tot seguit, el van detenir per la temptativa de robatori i el mateix dia va passar a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Girona, que va ordenar la seva posada en llibertat. Un dels dos lladres esmentats tenia antecedents.