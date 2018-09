El castell de Montjuïc acull la catorzena trobada d'amics i exresidents

El castell de Montjuïc de Girona acull diumenge la catorzena trobada per recordar l'arribada de moltes persones des de diferents punts de l'Estat a Girona, sobretot andalusos, durant els anys seixanta, i que van viure durant anys dins del castell en condicions precàries. Enguany s'ha convidat els alcaldes de dues poblacions d'on són originaris molts dels qui es van desplaçar al castell: Cabra de Santo Cristo (Jaén) i La Granjuela (Còrdova), José Rubio i Maximiano Izquierdo, respectivament. Hi haurà la presència d'un cor rociero de Salt i els parlaments aniran a càrrec dels dos alcaldes convidats, l'acalcaldessa de Girona, Marta Madrenas, del president de l'Associació Amics del Castell de Montjuïc i del coordinador de l'acte, Federico Llorente i Fidel Rincón. Després del dinar de germanor hi haurà un concurs de cant flamenc amb un candil de plata de premi, una exhibició de sevillanes i ball de festa major.