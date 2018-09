La festa del pedal tindrà com a epicentre la plaça U d'Octubre

La plaça U d'Octubre serà epicentre de la 56a Festa del Pedal del GEiEG d'aquest diumenge. Es tracta d'una activitat que s'ha anat desenvolupant des de 1962 i que aquest any fa una reconversió important.

La Festa del Pedal tenia la tradició de tenir la sortida a la plaça del Vi. Aquest és un dels canvis, ja que la nova ubicació tant de la sortida com de les activitats serà la plaça de l'U d'Octubre. El GEiEG ha treballat amb entitats com Àrea Adaptada, Vies Verdes, Mou-te en bici i Cenit per portar a terme diferents activitats. Així, Àrea Adaptada ha estat la responsable de l'itinerari «adaptat» de la pedalada popular. Vies Verdes i Mou-te en bici han preparat el circuit de handbikes i el taller de revisions de bicicletes i Cenit ha preparat un entrenament cicloturista per als qui tinguin més nivell i vulguin sortir a entrenar-se.

La sortida de la pedalada popular i adaptada serà a les deu del matí, com també la sortida de l'entrenament cicloturista. Un quart d'hora més tard hi haurà una màster class de Zumba i activitats per als més petits com ara un circuit de handbikes i una ludoteca infantil. També hi haurà un taller de revisions de bicicletes, castells inflables i un vermut musical a mb Pep's Fantasy. A partir de les dues, hi haurà una arrossada popular. La pedalada popular té un preu de 3 euros que permetrà tenir la samarreta commemorativa, i opció a l'avituallament final i l'arrossada popular valdrà 5 euros. La resta d'activitats són gratuïtes.