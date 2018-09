Girona prova el primer autobús que va sense conductor

D'aquí a no tant de temps -els experts parlen de 2020-, els autobusos sense conductor poden ser una realitat quotidiana a casa nostra. Els seus defensors asseguren que seran més segurs, més sostenibles i més flexibles que els actuals, i que per tant representen la mobilitat del futur. Per a qui vulgui comprovar-ho en primera persona, des d'ahir i fins diumenge tothom que vulgui pot pujar a l'autobús ÈRICA, un autobús autònom que està de gira per primera vegada a Catalunya. L'aparell fa un petit recorregut pel carrer Maria Aurèlia Capmany, al campus de Montilivi de la UdG.

L´autobús -o millor dit minibus, ja que només té capacitat per a sis viatgers asseguts i sis de drets- és elèctric i el seu nom, ÈRICA, respon a les inicials d´Elèctric, Revolucionari, Intel·ligent, Compartit i Amable. Abans de posar-se en circulació, necessita dos dies per a «provar» el recorregut que haurà de fer. Una vegada ha memoritzar el recorregut, el vehicle ja es pot posar en circulació. Malgrat que no porta conductor, sí que hi ha operadors tècnics que acompanyen i assessoren els ciutadans i resolen qualsevol incidència. La velocitat s´ha de programar.

L´ÈRICA ha arribat a Girona de la mà d´una gira organitzada per l´Associació de municipis per la mobilitat i el transport urbà (AMTU), la Generalitat, la UdG i Teisa, així com l´Ajuntament i les empreses de transport implicades. El president d´AMTU, Jordi Xena, assegura que els autobusos sense conductor canviaran «radicalment» la manera d´entendre el transport públic a Catalunya. Per començar, assegura que són més segurs, ja que aquests autobusos circulen amb un sistema GPS de gran precisió i compten amb nombrosos làsers que permeten seguir el seu recorregut i detectar tot tipus d´obstacles. A més, la intel·ligència artificial els ajuda a aprendre de cada viatge i a decidir, en cada situació, quina és l´opció més segura. En aquest sentit, el director dels Serveis Territorials de Territori a Girona, Pere Saló, assenyala que les noves tecnologies reduiran la sinistralitat, i que de fet les assegurances seran fins i tot més cares per als conductors humans que no pas per als vehicles sense conductor, ja que aquests darrers seran més segurs.

D´altra banda, Xena ressalta que els autobusos sense conductor són més sostenibles, ja que al ser elèctrics ajuden a reduir la conaminació tan acústica com ambiental. Finalment, també assenyala que són més flexibles, ja que al ser més petits poden arribar més fàcilment a qualsevol zona urbanitzada. La idea inicial és que puguin servir com a vehicle «llançadora» entre un centre intermodal i una altra zona.

I què passarà amb els actuals conductors? Doncs Xena garanteix que no desapareixeran, sinó que simplement faran funcions diferents, més relacionades amb l´acompanyament del viatgers.

Per la seva banda, el regidor de Mobilitat de Girona, Joan Alcalà, assenyala que des de la ciutat s´està fent una clara posta per la mobilitat sostenible i que l´espai idoni per mostrar l´ÈRICA és la Universitat, ja que hi ha els ciutadans i els enginyers del futur.

Entre els curiosos que no es van voler perdre ahir el primer viatge hi havia en Josep Maria i el seu fill Guillem, de sis anys. En Guillem és un gran aficionat als autobusos, i coneix pràcticament totes les línies, parades i fins i tot bona part dels conductors de la seva ciutat, Girona. «Sempre li dic que potser hi haurà un dia que els autobusos no tindran conductor, i per això avui hem volgut venir a veure-ho», va explicar en Josep Maria.