Programació de Fires 2018: Tots els concerts

L´Ajuntament de Girona ha presentat aquest matí la programació musical de les Fires de Sant Narcís d´aquest any, en què destaca un marcat accent femení. El grup tarragoní Roba Estesa, amb un clar caràcter festiu i combatiu, i la banda de rap valenciana Pupil·les obriran la primera nit de música a la Copa. Les DJ franceses Miss Kittin i Louisahhh seran les dues dones protagonistes de la nit del dijous, que es programa amb col·laboració amb EUMES.

La proposta musical d´enguany –que guanya un dia de programació respecte l´any passat i que alguns dies tindrà tres grups actuant en lloc dels dos habituals– tindrà com a caps de cartell La M.O.D.A., present en gairebé tots els festivals estatals; Els Amics de les Arts; que faran a Girona el concert de comiat de la gira del disc Un estrany poder en el que serà la seva primera actuació a la Copa; Els Catarres, que arribaran a Fires per tercer cop i hi presentaran el seu darrer àlbum; Dr. Calypso, que pararan a Girona en el marc de la gira de comiat pels seus 30 anys damunt dels escenaris, i Xavi Sarrià i El Cor de la Fera, que presentaran el seu darrer treball a l´escenari de la Copa.

La regidora de Dinamització del Territori de l´Ajuntament de Girona, Eva Palau, ha destacat que "la programació que presentem és molt diversa, amb diferents registres musicals, perquè perseguim l´objectiu que tothom pugui participar a les Fires, trobar-hi un espai i sentir-s´hi a gust". La regidora ha remarcat també que les Fires "segueixen sent la festa major de tardor de Catalunya i que, per aquest motiu, molts grups les escullen com a escenari de presentació del disc o de cloenda de gira".

En l´escenari de Sant Feliu cal destacar les actuacions de Nyandú i Joan Colomo, que presentaran els seus nous treballs, i la Black Music Big Band, que oferirà un repertori especial per les Fires revisitant els temes clàssics de la Motown. A més, també s´estrenarà en exclusiva el nou espectacle de Los Mambo Jambo, "Los Mambo Jambo Arkestra", una proposta que portarà dotze músics a l´escenari de Sant Feliu.

L´envelat de la plaça de Miquel Santaló serà, un any més, el punt de trobada pels amants de les orquestres i la música de ball i hi passaran l´Orquestra Maravella, l´Orquestra Selvatana i La Principal de la Bisbal.

El públic familiar podrà gaudir amb les actuacions de migdia a la Copa de Xiula, Orelles de Xocolata i FunKids, un projecte de la Black Music Band i l´Auditori de Girona que barreja la música negra amb les danses urbanes dels Brodas Bros.