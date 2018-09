Sarrià frena l'ordenança d'olors per al·legacions d'última hora d'Hinojosa

L'empresa Hinojosa va presentar en el darrer moment, divendres a les tres de la tarda, al·legacions a l'ordenança d'olors de l'Ajuntament de Sarrià de Ter. Per això, l'equip de govern (ERC) va decidir retirar-la de l'ordre del dia del ple de dimarts, on s'havia d'aprovar definitivament. Els serveis jurídics i tècnics municipals van recomanar que es posposés la seva aprovació per tal d'estudiar les al·legacions i evitar així possibles impugnacions per part de l'empresa. L'alcalde, Narcís Fajula, va explicar que l'Ajuntament vol estudiar el màxim de ràpid possible les al·legacions de l'empresa i tot seguit fer un ple extraordinari per aprovar definitivament l'ordenança, que ha de servir per poder sancionar la paperera -o qualsevol altre indústria- en cas que les pudors continuïn essent massa fortes.

El regidor de Medi Ambient, Josep Maria Viladomat, va explicar que des de l'Ajuntament continuen fent tot el possible per tal que Hinojosa redueixi les molèsties de sorolls i pudors als veïns, i va assegurar que estan disposats a portar a terme més control i més sancions. Des del PSC, el regidor Roger Casero va indicar que tant l'ordenança com la implicació de la Generalitat arriben massa tard, i va demanar que el govern català s'impliqui en el cas. «Com a ajuntament, hem de fer-nos valer davant les altres administracions», va indicar.

Al ple també hi van assistir membres de la plataforma veïnal Prou, que van demanar detalls sobre les al·legacions presentades per l'empresa i van demanar a l'Ajuntament contundència i fermesa per acabar amb les molèsties. Fins ara l'equip de govern ha imposat multes per valor de 13.000 euros per incompliments en matèria de sorolls. Un cop hi hagi l'ordenança d'olors, podran sancionar també per qüestions relacionades amb la pudor.