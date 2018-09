Un veí de Girona enxampa un lladre a casa i el reté fins que arriba la policia

Els Mosos d'Esquadra van detenir els dies 20 i 23 de setembre dos homes, de 19 i 22 anys, de nacionalitat marroquina i hondurenya, veïns de Barcelona i Girona, com a presumptes autors de dos delictes de robatori amb força, en grau de temptativa.

En el primer cas, a quarts de dues de la matinada del dia 20, els agents van tenir coneixement que un veí de Girona havia enxampat un lladre al seu domicili i el tenia retingut. En arribar la patrulla, els habitants de la casa van explicar que mentre estaven dormint els va despertar un soroll a la zona de la cuina i van trobar un jove regirant els calaixos. El lladre havia accedit per la finestra del rentador, després d'escalar una paret d'uns dos metres d'alçada. L'home va quedar detingut per la temptativa de robatori amb força.

El segon cas es va produir tres dies després, a quarts de sis de la matinada, al carrer Muntanya de Girona. Un ciutadà va informar que havia vist un home saltar un mur d'uns dos metres d'alçada del pati comunitari d'un bloc de pisos i intentava entrar en un habitatge. Un cop els Mossos van arribar al lloc van efectuar la recerca del lladre. Van localitzar-lo amagat en un edifici proper i van detenir-lo per la temptativa de robatori.

Els detinguts, un dels quals tenia antecedents, van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar la llibertat.



Joies de 9.500 euros

Paral·lelament, una veïna de Girona va denunciar el passat dilluns el robatori de quatre anells d'or per valor d'uns 9.500 euros al seu mateix domicili. El lladre, que es va fer passar per un revisor de la llum, va entrar a l'habitatge on la víctima vivia amb el seu marit amb l'excusa de revisar les humitats que hi podia haver-hi als endolls. El matrimoni li va obrir la porta i el va deixar accedir a totes les habitacions. En un moment de distracció, l'home va aprofitar per endur-se les joies i va marxar sense cobrar res i dient que la companyia ja els contactaria.